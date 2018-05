Los rivales de Márquez temen que el campeón sentencie pronto el Mundial

El Mundial de MotoGP lleva solo cinco carreras de las 19 de su calendario y el tetracampeón Marc Márquez y su impresionante, ahora sí, Honda RC213V, ha dominado casi todos los fines de semana desde que el campeonato arrancó en Catar (y el catalán perdió por 60 centímetros ante Andrea Dovizioso), siguió en Argentina (donde fue sancionado por fogoso y chocar, pero donde era muy, muy, superior al resto) y ha concluido con el triplete en Austin, Jerez y Le Mans del ‘nen de Cervera’, que ya cuenta con 36 puntos de ventaja sobre Maverick Viñales (Yamaha), que solo se ha subido al podio una vez; 37 más que Johann Zarco (Yamaha), que tampoco ha ganado; 39 más que Valentino Rossi (Yamaha), que sigue sin vencer) y 49, que son ya dos victorias, más que ‘Dovi’, que triunfó en Doha.

La superioridad de Márquez y su Honda dejó visiblemente tocados, muy tocados, a todos sus rivales en Le Mans. El que no se cayó, como incomprensiblemente lo hicieron Zarco y ‘Dovi’ cuando iban en el grupo delantero con Márquez, protagonizaron carreras muy sosas, como el ‘Doctor’, que se vio beneficiado por el podio por esos accidentes, Viñales, que acabó séptimo, a casi medio minuto de Marc o Jorge Lorenzo (Ducati), que terminó sexto.



Valentino Rossi dialoga con la prensa italiana tras el tercer puesto en Le Mans. / ALEJANDRO CERESUELA

“Veamos, sé que todo el mundo quiere saber mi opinión sobre la ventaja que ha adquirido Márquez”, comentó Rossi al bajarse del podio. “Es importante, por supuesto, pero restan aún 14 grandes premios, es decir, 350 puntos, muchos, muchos. Pero, para mí, lo más importante no es esa ventaja, es que Márquez está dominando las carreras y, por tanto, lo que se avecina, tal vez, si no conseguimos mejorar todos, especialmente nosotros, en Yamaha, son la cantidad de puntos que nos pueden caer en las próximas carreras”.

LOS PILOTOS DE YAMAHA, DESESPERADOS

La clarividencia de Rossi es manifiesta. Y se traduce en una seria preocupación “pues, sin querer pensarlo, hay que saber que llevamos casi todo un año sin que una Yamaha suba a lo más alto del podio”. El ‘Doctor’ dijo haber hablado “y mucho” con los japoneses de Yamaha. Izaskun Ruiz, periodista de Movistar MotoGP TV, le pregunto “¿y tú crees que reaccionarán?” ‘Vale’ le miró y le contestó: “¡Va! No sé. Espero. Yo conozco a los japoneses mucho mejor que tú, llevo muchos años trabajando con ellos y, la verdad, no sé qué harán, ni cómo, ni cuando”. Y desapareció.



Marc Márquez (Honda) disfruta de su tercer triunfo consecutivo en el podio de Le Mans. / ALEJANDRO CERESUELA

Maverick Viñales, que reconoce estar sorprendido de verse en segunda posición del Mundial “con un segundo puesto (Austin), un quinto y un sexto”, es también, sí, muy crítico con Yamaha, pero durísimo con el equipo que dirige su técnico Ramón Forcada. “Rossi ha subido al podio así que habrá trabajado mejor que nosotros. La verdad, no estamos trabajando bien, no. Quizás no me entienden bien o no lo explico bien, pero durante un año tengo el mismo problema, el agarre trasero. Nada más. Cuando tengo grip detrás, estoy arriba y cuando no lo tengo, pasa lo que ha pasado ahora. Estoy un poco harto de estar sufriendo y donde no me toca estar. También decidí yo estar aquí (en Yamaha), así que no me puedo quejar, lo único que puedo hacer es trabajar”.

Andrea Dovizioso, otro de los grandes perdedores del Gran Premio de Francia, fue, también, muy autocrítico. “He superado a Jorge un poco por fuera, he ido un poco largo y se me cerró de delante. No me lo esperaba. Ha sido un error inaceptable por mi parte, estúpido, indigno de Dovizioso, vamos. Cuando estás en condiciones de pelear por la victoria no puedes arriesgarte. Por eso estoy tan decepcionado, porque no estaba forzando. Mi estrategia era alejarme de Zarco, no abrir un hueco”, explicó el de Forli, que añadió: “Si miras la clasificación del Mundial es duro, porque recuperarle 49 puntos a Marc no es fácil. No tiene sentido pensar ahora en el Mundial”.

ZARCO RECONOCE QUE SE PRECIPITÓ

Algo parecido pensaba Zarco, que había entusiasmado a 105.223 espectadores, que llenaron Le Mans, para verle ganar su primero GP de la categoría ‘reina’. “Hubiera tenido que tener paciencia para pasar a Lorenzo. Me precipité. No, no tuvo sentido lo que hice. Estaba convencido de que, a medida que pasasen las vueltas, sería más veloz. ¿Ganar?, tal vez sí, pero ya se ve que Marc (Márquez) está tremendo, muy, muy fuerte. El hecho de pensar en cómo adelantar a Lorenzo me ha hecho ir al límite. Creo que hubiera podido llegar al podio”.



Jorge Lorenzo se queja de que la Ducati es una moto que agota fisicamente. / ALEJANDRO CERESUELA

Lo de Lorenzo ya es preocupante, muy preocupante. Cuando fichó por Ducati por 12.5 millones de euros por temporada, todo el mundo le dijo (y él mismo lo reconoció y aceptó), que la ‘Desmosedici’ era una moto muy física, una destroza brazos. Pues bien, un año y medio después, 23 carreras más tarde, el tricampeón mallorquín se queja de que es muy dura de pilotar. Y para ello, Lorenzo utilizó la palabra ergonomía, la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de los trabajadores que se verán involucrados.

LORENZO SE CANSA DEMASIADO

"Después de cinco o siete vueltas no puedo coger energía para relajarme y pilotar con la cabeza fría. Aunque intento mantener el ritmo es muy complicado. La moto nueva ha cambiado la ergonomía y en las frenadas me canso más y no hemos encontrado una solución para tener más apoyo en la zona de las piernas. Con las piezas nuevas ha mejorado en estabilidad y aceleración, pero no hemos encontrado la solución y tenemos la posibilidad de hacerlo en Montmeló este martes. Eso ayudaría muchísimo para liderar más vueltas y acabar más cerca del ganador", explicó.