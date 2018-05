Márquez: "Quiero un compañero de equipo fuerte"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que Johann Zarco "era uno de los más fuertes" en los que pensaba su equipo como posible compañero para la temporada que viene, en la que el francés correrá finalmente para KTM, e insistió que él quiere tener una buena competencia en el box, según informa Europa Press.

"Johann es uno de los pilotos más fuertes en los que pensaba Honda y sí, es muy rápido y nos ha demostrado que mejora temporada tras temporada. Creo que KTM ha apostado por un muy buen piloto para su proyecto, pero todavía queda una temporada por delante", comentó Márquez ayer en la rueda de prensa previa del Gran Premio de España.

El ilerdense dejó claro, de cara a su posible compañero de equipo, que quiere uno que sea "fuerte". "Ahora todas las piezas empiezan a encajar y todo el mundo buscando equipo, pero los únicos fuertes (sin confirmar su futuro) ahora son Dani (Pedrosa) y Andrea (Dovizioso), luego ya veremos", zanjó.

"Si uno tiene las posibilidades de correr como hice yo en Austin todo el mundo lo va a intentar, es la manera más fácil y buena para el espectáculo, pero normalmente uno no tiene esa posibilidad de correr así porque todo está muy ajustado. En Austin fue un fin de semana especial y me sentía muy bien, pero si tengo que luchar con alguien lucharé hasta el final", subrayó el de Cervera sobre su escapada victoriosa en Estados Unidos y si prefiere evitar el cuerpo a cuerpo tras lo sucedido en Argentina.

Sobre el trazado gaditano, reconoció que le "gusta", pero que no es "de los mejores" para él, ya que sólo ha ganado en la categoría 'reina' en 2014. "No sé por qué, pero también cada año acabo en el podio y eso significa que he estado ahí. En otras temporadas hemos llegado aquí con la moto no en un estado perfecto, pero el primer objetivo será acabar en el podio", remarcó.

"Las sensaciones fueron muy buenas en Argentina y Austin, pero ahora en Europa es distinto, las pistas son más estrechas y todo va un poco más lento así que hay que entender bien la configuración base de la moto, pero también ver nuestro rival y el de nuestros rivales", prosiguió Márquez.

El hexacampeón del mundo consideró "importante" lo que logren en este Gran Premio. "Es donde estamos centrados porque todo el mundo está muy cerca. Hay que ver el nuevo asfalto, pero el test que hicimos aquí en marzo fue bien y hay que tratar de empezar bien el fin de semana", admitió.