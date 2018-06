Márquez: "Quería un compañero rápido, pero no hacía falta que fuese Lorenzo"

La única carrera que se llama Gran Premio de Cataluña. Y toda Cataluña detrás de ella. Barcelona, Montmeló, el Circuit entero en apoyo del motociclismo, que, hoy, en la presentación del atractivo fin de semana que nos espera en uno de los trazados más bellos, modernos y modélicos del mundo ha recordado, cómo no, con un sentido y ovacionado minuto de silencio, antes de empezar el acto, al joven Andreas Pérez, de 14 años, fallecido el lunes tras su accidente en el Mundial Júnior de Moto3, del pasado domingo.

Todo ha sido muy conmovedor hasta que, en el turno de presentaciones y entrevistas, Marc Márquez habló, entre sonrisas y carcajadas, del fichaje, para las dos próximas temporadas, de Jorge Lorenzo en el equipo Repsol Honda. “Yo quería un piloto rápido, el más veloz, todo un campeón a mi lado, pero, tal vez, no hacía falta que fuese tan fuerte ¿no? No, en serio, estoy muy contento de que Jorge venga a Honda, muy contento porque su presencia nos hará más fuertes a todos”.

La presentación del gran premio, insisto, fue muy, muy emotiva, pues todos los que hablaron tuvieron un sentido recuerdo por Andreas Pérez. “Todos sabemos el deporte que practicamos, todos, y también que las medidas de seguridad son tremendas y los circuitos han ido mejorando muchísimo. El motociclismo tiene peligro, claro que sí, pero no más que otros deportes. Y es normal, muy normal, que los pilotos empiecen muy jóvenes”, comentó, conmovido, Salvador Cañellas, que este año cumple el 50 aniversario de su triunfo en Montjuïc, con una Bultaco de 125cc, convirtiéndose en el primer español que ganaba un GP del Mundial.

Los pilotos punteros elogian al Circuit

“Yo no voy a ser reiterativo en este tema. Me duele, y mucho, como a todos mis compañeros, como a todos los que nos ayudan desde las instituciones hasta los patrocinadores, pasando por los circuitos, por los dirigentes que organizan los campeonatos de promoción para que nosotros aprendamos, me duele muchísimo que compañeros míos, nuestros, pierdan la vida. Pero, desde muy pequeñitos, sabemos a lo que nos exponemos. Lo que me revuelven las tripas es que, cada vez que ocurre una desgracia, alguien diga tonterías. ¿Por qué no dicen que la bicicleta y los suicidios son los que provocan mayor índice de fallecimientos entre los niños y jóvenes? ¡Ah, eso no lo dicen! ¡Eso no interesa!”, comentó Aleix Espargaró, presente junto a su hermano Pol, Marc y Alex Márquez, Alex Rins, Aron Canet, Albert Arenas, Gabi Rodrigo y otros pilotos del Mundial.

Todos los pilotos elogiaron la organización del GP de Cataluña y, sobre todo, las modificaciones y mejoras que se han realizado en el trazado catalán, que se presenta al mundo con el eslogan “Circuit, Motor, Diversió i Emoció”. “Este gran premio, que gracias a Dorna se llamó desde su inicio, hace 27 años, de Cataluña, nos permite enseñar al mundo el esfuerzo y la ilusión de todo un pueblo, de todo un país de primera, por apoyar al deporte y el espectáculo, mostrando al mundo la gran sociedad que somos, el gran país deportivo que tenemos y el esfuerzo que hacemos entre todos para ser cada día mejores”, comentó Josep Mateu, presidente del RACC.

El recuerdo de los Espargaró

“Nosotros estamos encantados de correr en nuestro circuito”, contó ‘Polyccio’ entre sonrisas. “Bueno, tanto mi hermano Aleix como yo aún recordamos cuando íbamos al colegio, a pocos metros del Circuit, y nos distraíamos oyendo el sonido de los coches y las motos ¡imaginaros lo que estudiábamos!”. “Estamos ante un gran circuito, que cada año intenta mejorar. El asfalto nuevo es una maravilla, sin un solo bache, y las dos curvas rápidas de entrada a meta vuelven a ser un placer”, añadió Aleix, que acaba de ser padre de gemelos.

Márquez recordó “el fabuloso 2014”, cuando su hermano y él ganaron en Montmeló en Moto3 y MotoGP. “Fue inolvidable e imaginaros la fiesta que organizamos. Pero, bueno, cada vez en más difícil conseguir ese doblete aunque los dos estamos en condiciones de intentarlo. La victoria siempre la tenemos en la cabeza los dos, los dos, pero el campeonato, todos, los tres, han empezado muy igualados”. El tetracampeón de Cervera y líder del Mundial de MotoGP (23 puntos más que Valentino Rossi, casi una victoria, 25 puntos) sigue creyendo que “el más peligroso de todos, y eso que hay muchos candidatos al podio y a ganar, sigue siendo ‘Dovi’ (el italiano Andrea Dovizioso, actual subcampeón del mundo), por su regularidad, por su velocidad y constancia”.

Alex Rins, por su parte, reconoció que “el Circuit está precioso y perfecto. Tengo la sensación de que con todos los arreglos que se han hecho vuelve la auténtica esencia de nuestro circuito, ya de por sí fantástico. Es evidente que cuando tú llegas a casa quieres, no solo hacerlo bien, intentar ganar, seguir aprendiendo de los grandes campeones que te rodean, sino alegrar a tu gente, hacerles feliz con una buena carrera, que se lo pasen bien yendo a Montmeló”.

Compañeros nuevos en varios equipos

Coincidió que los cuatro van a tener nuevos compañeros el año que viene. Y, sí, todos aceptaron el reto de ser mejores que ellos y/o como poco aprender y superarse. “A mi lado viene, nada más y nada menos, que Johann Zarco, ya veis, la gran novedad y revelación de MotoGP. En KTM estamos muy contentos, pues Zarco nos ayudará a ser mejores y, si puedo con él, yo seré mejor piloto”. “A mí me toca la parte de ‘salsa rosa’”, dijo Aleix partiéndose de risa, ya que el fichaje de Andrea Iannone (2019-2020) por Aprilia, llevará consigo la presencia de la modela argentina Belén Rodríguez en el ‘paddock’ y, por supuesto, su presencia constante en las redes sociales. “Pero, ahora muy en serio, Andrea (Iannone) es todo un ‘pilotazo’ y, si logro estar delante de él, mi precio subirá”.

La versión de Marc sobre Lorenzo ya se conoce: “Será fantástico. Mayor motivación para todos, incluida nuestra fábrica. Jorge es todo un tricampeón, tiene experiencia, ha pilotado para Yamaha y Ducati, ha ganado carreras, títulos y sabe que viene a un proyecto ganador como es el de Honda”. Rins, por su parte, elogió la corta carrera deportiva del mallorquín Joan Mir, campeón de Moto3 y próximamente su compañero en Suzuki. “Joan está demostrando su progresión día a día, carreta a carrera, y será hermoso compartir equipo con él”.