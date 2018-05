Márquez arrasa en Jerez provocando el caos a sus espaldas

Tremenda carrera de Marc Márquez (Honda), nuevo líder del Mundial de MotoGP, tras su segundo triunfo consecutivo de la temporada, arransando en los dos, en Austin (Texas, EEUU) y Jerez. Tremenda superioridad del tetracampeón más joven de la historia de MotoGP, que ha demostrado su dominio durante todo el fin de semana. Tremenda celebración, con miles y miles de aficionados, en el nuevo Circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde se ha homenajeado al ‘12+1’ y también, también, los 50 años del primer triunfo de un piloto español en el Mundial de velocidad, obra del también catalán Salvador Cañellas (Bultaco, 125cc), en la montaña mágica de Montjüic, en 1968.



Tremendo accidente el que propició, aunque Márquez ya se había ido, escapado, en más de dos segundos respecto a sus tres perseguidores (Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso y Dani Pedrosa), que peleaban por las otras dos plazas del podio. A falta de siete vueltas, ‘Dovi’ intentó superar a Lorenzo, se tocaron en una curva larga, rápida de derechas, el mallorquín regresó instintivamente al centro de la curva donde, en ese instante, estaba y acaba de entrar, veloz, muy veloz, Pedrosa para aprovechar, precisamente, el pique de los dos pilotos oficiales de Ducati y dar el salto al segundo puesto.

Aparatoso accidente

Y, ¡zas!, en ese instante, como Lorenzo no se acordaba que Pedrosa era el ‘tercer hombre’ del grupito, forzó el encontronazo con el veterano piloto catalán de Honda, que, de nuevo, volvió a correr, como a lo largo de toda su desgraciada vida en MotoGP, con la desgracia. Pedrosa impactó en la pierna derecha de Lorenzo y voló sobre las dos motos, sobre su RC213V y la ‘Desmosedici’ para, también sin querer, tirar a Dovizioso, que fue quien forzó la mala maniobra de Lorenzo.

Lo cierto es que la segunda victoria de la temporada, la nº 63 en 172 carreras y 105 podios, de Márquez le coloca como brillante líder del Mundial, en una temporada donde solo se han celebrado cuatro carreras y el ‘nen de Cervera’ ya tiene un cero, el del castigo de Termas de Río Hondo (Argentina) por su fogosidad, pero domina el campeonato gracias, no solo a la moto casi perfecta que le ha proporcionado Honda, sino por su determinación, arrojo (no ha tenido miedo, no, en el GP, pese a caerse tres veces en el fin de semana) y manos privilegiadas.

Escapada a mitad de carrera

Era cierto, sí, que “si se cuadra todo, puedo ganar”, como dijo ayer tras no lograr la ‘pole’, Márquez era capaz de ganar. Es más, en el entrenamiento previo a la salida, el rey de Honda probó un nuevo cambio de marchas para aprovechar mejor el último tramo, el último parcial, del trazado andaluz y así tener, ganar, obtener las decimitas que le permitieron, a mitad de gran premio, escaparse, dejar el desastre a sus espaldas y provocar el incidente que le permite escaparse en el Mundial.

Eso sí, en el día de la madre, Márquez dio saltos de felicidad en el ‘corralito’ de Jerez donde, además de abrazar a su padre, Juliá Márquez, besó efusivamente a su madre, Roser Alentá, que se había llevado un disgusto por la caída absurda de su hijo Àlex en la carrera de Moto2, cuando iba tercero del grupito que tenía ya casi seguro el podio.

Márquez, convencido de ganar

Márquez aseguró, nada más bajar del podio, que estaba absolutamente convencido de que podía ganar. "Dije aquello de que se tenían que cuadrar las cosas, pero las podía cuadrar yo con una mejor puesta a punto en el cambio de marchas y con un mejor pilotaje en la última parte del circuito y esta mañana lo he podido conseguir".

"Es increíble ganar ante esta afición, que te lleva entre sus brazos, a gritos de ánimo y disfrutas mucho pilotando para todos ellos", añadió el de cervera (Lleida). "Aún queda mucho, yo ya tengo un cero y buena parte de mis rivales, dada la desgracia de hoy de 'Dovi', Jorge (Lorenzo) y Dani (Pedrosa), que lo veía en el podio, también. Pero hoy he corrido muy inteligente, he peleado al inicio porque no quería que Jorge se escapase y, luego, me he escapado lo suficiente como para controlar con más de dos segundos de ventaja".

Y, sí, claro, todos hablaron de cuando Márquez, que celebró la victoria bailando 'suis suis' sobre la moto, de pie, así cruzó la meta, derrapó y por poco se cae, a mitad de carrera, al cruzar la curva con gravilla, provocada por la caída de Thomas Luthi, en la vuelta anterior. "¡Uf!, la verdad es que esa derrapada bestia, controlada de milagro. La verdad es que, como era el primero del grupito, me he comido yo toda la grava. He cortado gas a tiempo, me he agarrado bien al manillar, por suerte no era en las últimas vueltas y aún me quedaba neumático, agarre, he patinado, derrapado y lo cierto es que me he despertado, me he activado ¡me ha ido bien!"