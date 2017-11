Marc Márquez besa la historia en Valencia

La revista italiana Moto Sprint titulaba su portada de ayer con un inmenso «Troppo forte» y una gran foto de Marc Márquez. Y añadía: «El fenómeno español ha vuelto a renovar su título con números de récord». La Gazzetta dello Sport le llama, simplemente, «el extraterrestre». Il Corriere dello Sport le señala como alguien que «va camino de romper todos los récords y dejar atrás a los mejores de todos los tiempos». Y el Corriere della Sera decía que «tiene la determinación de los campeones y, encima, se divierte arriesgando como ninguno».

A sus 24 años, Marc Márquez, el tetracampeón más joven de la historia de MotoGP, el ganador más joven de seis títulos, «el único piloto del mundo que no se cae ni siquiera cuando ya está en el suelo, así que los expertos en las leyes de la física y la ciencia harían bien en estudiar a este ragazzo», según bromeaba Carlo Pernat, el descubridor de Valentino Rossi y mánager de Andrea Iannone, está en boca de todo el mundo.

«Marc es el piloto más grande que he conocido y con el que he trabajado», dijo ayer el italiano Livio Suppo, que anunció que abandona el equipo Repsol Honda «para prestar más atención a la familia». Suppo, jefe de Repsol-Honda, cree que «estamos ante un auténtico fenómeno de la naturaleza, capaz de ganar el Mundial más igualado de las últimas décadas en el que ha habido hasta cinco candidatos y motos casi, casi, idénticas. Insisto, es único. Un fenómeno, sí. Tiene tan talento, que es el único piloto capaz de convertir los problemas en oportunidades. El único».

Márquez, ganador de cuatro de los cinco últimos mundiales de MotoGP que ha disputado, poseedor de todos los récords de precocidad que existen, insistió ayer, en la web de Repsol, que «todo, absolutamente todo, se lo debo a la gente que me rodea. A mi familia, a mis amigos, a mi equipo, a los que me ayudan cada día en mi trabajo. Yo trabajo y corro para ellos y mis fans. No cambiaría nada en este mundo por la felicidad, la sonrisa y las lagrimitas que provoco en todos ellos, incluidos los aficionados, mis fans, cuando logro una victoria o completo una buena actuación. Es más, me encantaría que cuando dejase las carreras, me recordasen como alguien que lo dio todo en la pista, que siempre corrió a tope, dando espectáculo y mostrando su carácter ganador».

ENTRENOS / Márquez, que hoy iniciará la próxima temporada con los primeros entrenamientos de cara al 2018 («no sé que me encontraré, ni siquiera qué hemos de probar»), reconoció que el momento más crítico de la temporada fue tras la caída («error tremendo mío») en Le Mans. «Cuando salíamos del circuito en el coche de alquiler le dije a Emilio (Alzamora, su manager) y Jose (Martínez, su asistente y sparring en los entrenamientos) que no me sentía cómodo sobre la moto, que no me divertía y que así iba a ser imposible remontar». En Barcelona, pese a sufrir y acabar segundo, cambio todo. E inició la remontada.