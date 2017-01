Trump toma el mando

Donald Trump va a tomar posesión este viernes como presidente número 45 de Estados Unidos. El magnate republicano jurará su cargo a partir de las 12 del mediodía hora local (18.00 horas en España).



Abrimos un hilo directo para informar al minuto de la toma de posesión.

13:58

La canciller alemana, Angela Merkel, estudiará "con interés" el discurso de investidura que ofrecerá hoy el presidente electo de EEUU, Donald Trump, aseguró el portavoz de su ejecutivo, Steffen Seibert, informa EFE.



13:57

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado que la voluntad del Ejecutivo, una vez que Donald Trump tome hoy posesión como nuevo presidente de Estados Unidos, es que las relaciones entre España y este país "sean lo magníficas que son en estos momentos".

Méndez de Vigo ha respondido así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntado por lo que espera el Gobierno de Trump como nuevo presidente de EE.UU.

El portavoz ha recordado que el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, estuvo recientemente en Washington y ya mantuvo contactos con el equipo de Trump.

Ha destacado que el Gobierno mantiene la importancia de la política de seguridad y defensa en el marco de la OTAN y que además son firmes abanderados en la Unión Europea.

"Con nuestros socios de la Unión seguiremos manteniendo las mejores relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos. Nosotros estamos en la mejor disposición para hacerlo", ha dicho.

13:46

Donald Trump acaba de hacer un tuit (¡cómo no!) para abrir boca sobre su gran día. "¡Todo empieza hoy! Nos vempos a las 11 para el juramento. ¡EL MOVIMIENTO CONTINÚA - EL TRABAJO EMPIEZA!"

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS!