Trump se queda solo en su defensa de la ultraderecha

Si hubiera un artilugio para medir la toxicidad del presidente de Estados Unidos, el barómetro volvería a estar en cotas máximas. Los altos mandos del Pentágono han condenado sin ambages la violencia racista de Charlottesville (Virginia). Varios empresarios han dimitido de sus cargos como asesores de la Administración en protesta por su posicionamiento. Y muy pocos en su partido se han atrevido a defender la equidistancia que ha expresado entre la amalgama de nazis y fascistas que marcharon con antorchas por la ciudad al grito de “los judíos no nos reemplazarán” y las contramanifestaciones que salieron a denunciar el racismo. Entre los conservadores hay miedo a que la desfachatez moral del presidente les pase factura en las legislativas del 2018. Pero Donald Trump no se arredra y la facción extremista en la Casa Blanca sigue conquistando espacios.

Fiel a su principio de que la mejor defensa es el ataque, Trump ha cargado contra la prensa por “distorsionar” supuestamente sus palabras y ha fustigado a algunos de los muchos republicanos que le han criticado por defender a los cientos de nazis, fans del Ku Klux Klan y antisemitas que desataron el caos en Charlottesville con el pretexto de oponerse a la retirada de una estatua ecuestre del general Robert Lee, el comandante de las fuerzas de la Confederación durante la guerra civil estadounidense. Una mujer de 32 años murió y otras 19 personas resultaron heridas al ser embestidas por el vehículo que conducía uno de los supremacistas blancos, en un ataque de corte terrorista.

A LA CARGA

La brecha en el seno de su partido es cada día mayor. Pero lejos de callar y dejar que pase la tormenta, como le han aconsejado su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner, el presidente sigue avivando la polémica. Este jueves por la mañana ha vuelto a abrazar la cantinela de la extrema derecha, que ha hecho de la defensa de los símbolos de la Confederación, el grupo de estados que se separaron de la Unión para defender la esclavitud hace casi un siglo y medio, una de sus banderas. “Triste por ver cómo la historia y la cultura de nuestro gran país se hace añicos con la retirada de nuestras hermosas estatuas y monumentos”, ha escrito en las redes sociales.

Sad to see the history and culture of our great country being ripped apart with the removal of our beautiful statues and monuments. You.....