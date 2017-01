Trump, la presidencia a golpes de 140 caracteres

Franklin Delano Roosevelt no fue el primer presidente de Estados Unidos en dirigirse a los ciudadanos por la radio (fue Warren Harding), pero sí quien primero comprendió el potencial del medio y, con una serie de 30 discursos conocidos como “charlas de chimenea”, se saltó los filtros que representaban los periódicos y presentó directamente su agenda a la ciudadanía, transmitiendo cercanía y logrando respaldo a sus propuestas. Harry Truman aparece en los libros como el primer ocupante de la Casa Blanca que dio un discurso en televisión, pero fue John F. Kennedy quien primero entendió y verdaderamente aprovechó las bendiciones que el medio ofrecía, especialmente a alguien con su carisma. Hoy es Donald Trump quien entra en la historia. Porque Barack Obama fue el primer candidato y presidente que usó y aprovechó las redes sociales, pero su huella palidece al lado de la que ha dejado ya @realDonaldTrump, el primer presidente de Twitter.

El uso de la red social de un septuagenario que ni siquiera usa ordenador personal y sigue leyendo las noticias en papel es una de las claves necesarias para entender el éxito de su campaña y, también, su triunfo electoral. Y aunque ese uso pueda pareceraleatorio, inconsistente, a veces irreverente y hastadesquiciado, parece también movido por unos objetivos específicos así como por un método y una estrategia que hasta ahora indudablemente le han dado resultados y que, como se demostró en campaña, sería un error menospreciar.

Lo analizaba en 'Politico' Kevin Madden, un estratega republicano que fue asesor de Mitt Romney en el 2012. “Trump entiende una importante dinámica: en un mundo en que hayabundancia de información siempre hay escasez de atención y él tiene la capacidad de generar cuatro o cinco historias al día. Ante eso, ¿cómo pueden sus oponentes abrirse camino incluso en una de ellas? Siempre tiene el control”.

“EL HEMINGWAY DE TWITTER”

Antes de entrar en política Trump ya comprendió el poder de Twitter como una herramienta de autopromoción, una de las actividades favoritas de un empresario inmobiliario que ha hecho buena parte de su negocio vendiendo su nombre y que acumula también 14 años de experiencia en la televisión realidad. Es su forma favorita de comunicación, una en la que combina mensajes que escribe él personalmente con otros en los que sus ayudantes redactan reflexiones que él hace en voz alta. Está orgulloso de sus seguidores (19,2 millones y subiendo) y de su estilo, que The Washington Post ha definido como “incisivo, caústico y memorable”. Y presume de que la gente le llama “el Ernest Hemingway de Twitter”.

Aunque en su primera entrevista televisada tras el triunfo electoral Trump prometió que se iba a “contener mucho”en la red social, llegando a insinuar que podía incluso “dejar de usarla”, los dos meses transcurridos desde entonces han demostrado que aquella declaración no era verdad. Y quien será su jefe de comunicaciones y prensa en la Casa Blanca, Sean Spicer, ya ha avisado de que el 45° presidente piensa apoyarse más en las redes sociales que en la prensa tradicional. “Sabe exactamente adónde quiere llegar en un tema particular. Entiende el valor estratégico de ciertas acciones para lograr un objetivo. El hecho es que cuando tuitea, consigue resultados”, ha dicho Spicer. “Las cosas como siempre se han acabado”.

No se puede negar que Trump ya ha cambiado las cosas. Indudablemente es quien está marcando la agenda informativa, especialmente con sus tuits más madrugadores. Sin respeto por una transición que no se consuma hasta el día 20, ha conseguido crear una nebulosa sobre quién está a cargo del país. Se ha entrometido en asuntos de política exterior y nacional, con efectos contundentes como influir en que los republicanos en el Congreso retiraran una iniciativa para acabar con una oficina de ética. Ha provocado reacciones en los mercados con sus mensajes sobre empresas (ya hay hasta una aplicación que alerta cuando menciona una compañía que cotiza en bolsa). Y también aprovecha para ajustar cuentas, como este lunes con la actriz Meryl Streep, a la que ha tachado de "sobrevalorada" después de que ella le criticara en la gala de los Globos de Oro.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Los agoreros advierten de que corre el riesgo de devaluar el poder del púlpito que es la presidencia. La prensa, inmersa en un intenso debate sobre cómo enfrentar la nueva realidad, está en alerta ante la posibilidad de que su apuesta por la comunicación directa sea equivalente a menor acceso para los informadores a la Casa Blanca. Desde otras potencias como China llegan recordatorios como que “la diplomacia no es un juego de niños” y que “la obsesión con la diplomacia de Twitter no es deseable”. A todo Trump le hace oídos sordos. Y cobra mucho sentido el consejo que ha dado Newt Gingrich, que es asesor informal del presidente electo: “Relájense. Va a ser así ocho años”.