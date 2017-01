Trump plantea "seguridad social para todos" en sustitución del Obamacare

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, se plantea reemplazar el plan de asistencia sanitaria conocido como Obamacare por otro que suponga "seguridad social para todos". Así lo ha revelado en una entrevista telefónica con The Washington Post. El dirigente no ha dado detalles de cómo sería ese proyecto pero ha asegurado que el plan está prácticamente acabado y a punto para ser explicado a la opinión pública por parte de los líderes republicanos en el Congreso. Según Trump, el nuevo plan de salud de su administración tendrá "números más bajos" que el Obamacare, en alusión a los costes de este programa asistencial.



"Vamos a dar seguridad social a todo el mundo. Hay una idea en algunos círculos de que si no pagas por ello, no lo tienes. Eso no va a ser así con nosotros", ha afirmado en alusión a Obamacare, por el que los estadounidenses tenían que desembolsar determinadas cantidades de dinero.

En la entrevista con 'The Washington Post', Trump también ha avanzado que abordará con las empresas del sector farmacéuticolos precios de los medicamentos.

El pasado viernes, los republicanos sacaron adelante una medida para empezar el proceso de desactivación del programa Obamacare --una de las promesas electorales de Trump-- entre fuertes críticas de los demócratas, que expresaron su preocupación por la falta de una alternativa. La ley (cuyo nombre oficial en inglés es Affordable Care Act) amplió la cobertura sanitaria a unos 20 millones de personas, pero desde su entrada en vigor ha estado marcada por la polémica por el aumento de las tarifas para los beneficiarios.



EL 'BREXIT', "UNA GRAN DECISIÓN"



No ha sido esta la única entrevista que ha concedido Trump en las últimas horas. Ha recibido a el británico 'The Times' con los que ha reflexionado sobre el 'brexit' y la crisis de refugiados. Sobre el primer tema, el presidente electo ha opinado que el Reino Unido fue "tan listo" de salir de la Unión Europea y ha augurado que a los británicos les irá bien fuera de la UE. A juicio del magnate, otros países de la UE seguirán los pasos de los británicos.

Trump, ha avanzado que ofrecerá en breve a Londres un "acuerdo comercial rápido y justo" con EEUU. Según Trump, ese acuerdo ayudará a que el 'brexit' sea "una gran cosa". También ha adelantado que ha invitado a la 'premier', Theresa May, a visitar la Casa Blanca "inmediatamente después" de que él tome posesión del cargo, cosa que sucederá este 20 de enero.



EL "ERROR CATASTRÓFICO" DE MERKEL



Por lo que respecta a la crisis de refugiados, Trump ha señalado queAngela Merkel cometió un "error catastrófico" en su política de acogida de inmigrantes y en cómo ha gestionado la crisis de refugiados. "Creo que cometió un error muy catastrófico abriendo la puerta a todos esos inmigrantes ilegales", señala el magnate en referencia a la decisión de la cancillera alemana de abrir las fronteras del país a los refugiados, en su mayoría musulmanes, que huían de países en guerra en agosto del 2015.

"Nadie sabe de dónde vienen. Así que creo que cometió un error catastrófico, un error muy grave", señala el presidente electo antes de afirmar que siempre ha sentido un "gran respeto" por Merkel y que todavía opina que es uno de los líderes mundiales más importantes.

Trump ha relacionado el tema de la crisis de refugiados con el 'brexit'. Así ha apuntado que los británicos no hubieran aprobado salir de la UE si la Unión no se hubiera visto "obligada a acoger a todos los refugiados".