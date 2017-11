Trump pide la pena de muerte para el terrorista de Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho por Twitter que el inmigrante uzbeko que atropelló y mató a ocho personas el martes en Nueva York debería de ser condenado a muerte y que enviarle a Guantánamo le "encantaría" pero "estadísticamente ese proceso lleva mucho más tiempo que pasar por el sistema Federal".

Would love to send the NYC terrorist to Guantanamo but statistically that process takes much longer than going through the Federal system...