Trump y Peña Nieto conversan por teléfono durante una hora

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el mexicano,Enrique Peña Nieto, han mantenido este viernes una conversación telefónica de cerca de una hora, según ha informado Associated Press.

La conversación ha tenido lugar poco después de la firma de la orden ejecutiva de Trump para comenzar a construir el muro que separará EEUU y México. Trump ha asegurado que "mantiene una buena relación" con peña Nieto y que esta llamada ha servido para "trabajar en una relación justa y nueva entre los dos países".

Aún y así, Trump ha asegurado que "Estados Unidos no puede seguir perdiendo tal cantidad de empleos" y que él no será "el presidente de un país que no sabe lo que hace", por lo que ha asegurado que "renegociarán sus pactos y relaciones con México". El presidente estadounidense ha asegurado también que a pesar de que se seguirá trabajando en los próximos meses al respecto, él "representa a los estadounidenses" y que lo hará "como debe hacerse y no como se había hecho hasta ahora".

President Trump says he had a good conversation with Mexico's Peña Nieto https://t.co/MbBooJzPvJ pic.twitter.com/T0Ors79uwQ — Bloomberg (@business) 27 de enero de 2017

La llamada, que el gobierno mexicano ha calificado de "productiva" y "constructiva", llega poco después de que Peña Nieto decidiera anular su visita oficial a Estados Unidos por los comentarios ofensivos de Trump en Twitter en los que aseguraba que los mexicanos habían estado aprovechándose de Estados Unidos durante demasiado tiempo.

Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de enero de 2017

La tensión entre Estados Unidos y México no deja de aumentar. Sin ir más lejos, Vicente Fox, expresidente de México, afirmó este viernes que Trump, está actuando "como un niño" y advirtió que nadie saldrá ganando con una "guerra" comercial entre ambos países. El Gobierno mexicano, además, ha reiterado que para ellos "es inaceptable" correr con los gastos del muro que quiere construir el multimillonario, mientras que Trump planteó este jueves un nuevo impuesto del 20% sobre todas las importaciones procedentes de México para costearlo. No obstante, ese impuesto no se puede aplicar de forma inmediata, puesto que está vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por EEUU, Canadá y México hace más de dos décadas.

La asesora del presidente estadounidense, Kellyanne Conway, afirmó también este viernes que México se muestra en contra del muro porque "quieren continuar permitiendo" el flujo de drogas e inmigrantes a EEUU. "Ellos (México) no lo quieren (el muro) porque quieren continuar permitiendo que nosotros asumamos las drogas, dado que no están haciendo mucho para detener las que inundan nuestras fronteras", dijo Conway en una entrevista en la cadena CBS.