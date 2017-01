Trump firmará hoy el decreto para construir el muro con México

Donald Trump sigue a velocidad de crucero con la firma de decretos para poner en marcha sus promesas electorales. Si ya firmó la retirada del Obamacare, rompió el acuerdo comercial Transpacífico y ha relanzado dos oleoductos paralizados por Barack Obama, este miércoles es el turno del paquete de la inmigración. Firmará el decreto para la construcción del muro en la frontera entre México y EEUU, además de otras medidas de "seguridad nacional", en sus propias palabras. Lo ha anunciado él mismo vía Twitter, su canal de comunicación preferido.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!