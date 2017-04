Tres muertos al arrollar un camión a varios peatones en Estocolmo

Un camión ha arrollado a un grupo de personas que estaban en un centro comercial en el centro de Estocolmo. Según informa el diario sueco Aftonbladet en su edición digital, al menos tres personas han muerto al ser atropelladas por el vehículo. El primer ministro sueco ha confirmado que se trata de un atentado.

Abrimos un hilo de información en directo sobre lo ocurrido en Estocolmo.

19:42

De nuevo, esta noche a medianoche La Torre Eiffel de París se apagará para homenajear a las víctimas del atentado, tal y como ha anunciado en su cuenta de Twitter.

19:18

El transporte público ha sido interrumpido. Por el momento en Suecia no circulan ni trenes, ni metro, ni autobuses y se ha llegado a cerrar el puente que conecta Suecia con Dinamarca, el Oresund. Estocolmo ha abierto salas de alojamiento para los ciudadanos que no logren llegar a su casa.

19:13

La Policía sueca está interrogando a dos personas, pero ha asegurado que no por ello son sospechosas. "Queremos hablar con todos los que tengan algo que decir del atentado", han asegurado desde el cuerpo.

18:59

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha solidarizado con el pueblo sueco y ha manifestado: "Suecia nos tiene a su lado".

18:53

Naciones Unidas ha condenado el atentado y ha expresado su solidaridad con los afectados por el ataque. "Condenamos el ataque en Estocolmo hoy. Nuestra solidaridad está con las familias de todas las víctimas y todos los afectados y les deseamos una pronta recuperación", afirmó en un comunicado el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric.



18:40

Facebook activa su safety check para que las personas que se encuentren en Suecia puedan dar el aviso de que están bien a sus familiares y amigos.

18:36

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación no tiene constancia de que existan víctimas españolas en el atentado perpetrado este viernes en Estocolmo, donde un camión ha arrollado a un grupo de personas en una calle comercial del centro de la ciudad, han informado fuentes diplomáticas.



18:23

La policía sueca ha emitido un mensaje en el que pide a los ciudadanos tener "paciencia" con el teléfono, ya que las líneas se están sobrecargando y les sugiere que se comuniquen mediante las redes sociales aunque no para "propagar rumores".

18:13

Los ciudadanos suecos han empezado a ofrecer refugio a las personas que necesiten un lugar seguro. Con el hashtag #openstockholm algunos usuarios de Twitter ofrecen sus casas a las personas que estén en al calle.

18:02

La policía sueca informa de que el conductor del camión se ha escapado corriendo entre la multitud y todavía no ha sido encontrado.



17:59

Contacto de la embajada española en Suecia.

Teléfono Atropello #Stockholm

Embajada de España en Suecia /Spanska Ambassaden, Teléfono

17:48

La policía sueca facilita fotografías de un sospechoso e insta a la ciudadanía a facilitar la información de la que dispongan.

17:45

La policía sueca no descarta que puedan producirse otros ataques. Todas las fuerzas están en alerta.

17:41

Medios suecos informan de un tiroteo en la ciudad después del ataque del camión. La policía, sin embargo, no lo confirma.

17:05

Medios suecos apuntan que el camión empotrado contra unos grandes almacenes fue secuestrado esta mañana.

16:56

La policía pide cautela con respecto al primer detenido. Podría no estar vinculado con el ataque.

16:45

Esta es la imagen del autor del ataque en Estocolmo.

16:43

Momento en el que la policía reduce y detiene a uno de los sospechosos del ataque.

16:40

La policía ordena la evacuación de la estación central de Estocolmo.



16:38

El primer ministro de Suecia confirma una detención.

16:33

La policía pide a los ciudadanos que se mantengan alejados del centro de Estocolmo mientras los hospitales de la zona se preparan para una emergencia.

16:27

El servicio de seguridad sueco confirma que se trata de un atentado terrorista.

16:25

La agencia de noticias sueca informa de la detención de una persona vinculada al ataque en Estocolmo.



16:23

El reportero de 'Aftonbladet' Ebba Thornéus informa de que los ciudadanos corren a lo largo de la estación central de Vasagatan. Agentes de policía recorren el recinto con armas en la mano.

16:20

La policía confirma que hay tres víctimas mortales en el atentado de Estocolmo.

16:05

El primer ministro sueco ha informado que en pocos minutos hará una rueda de prensa para informar de lo ocurrido.



16:04

Según un portavoz policial, hay muertos y muchos heridos.

15:58

El primer ministro sueco, Stefan Löfven, acaba de informar que se trata de un atentado. "Suecia ha sido atacada".

15:57

Cerrada toda la red de metro en Estocolmo.

15:56

La prensa sueca informa de que el conductor del camión llevaba el rostro cubierto con un pasamontañas.

15:50

Vario testigos informan de al menos un detenido.

15:49

El diario 'Aftonbladet' acaba de informar de disparos en el metro de Estocolmo.

15:47

Por el momento, la policía no ha informado de la naturaleza de lo ocurrido.

15:45

Primera cifra oficial de víctimas. Según acaba de informar la policía sueca, hay al menos dos muertos.

15:36

Las primeras informaciones apuntan al menos a tres muertos.

15:33

Estos son los primeros testimonios de personas que han presenciado los hechos:

"Vi a cientos de personas corrieron, corrieron por sus vidas", ha explicado Anna al diario 'Aftonbladet'.

15:29

El camión ha arrollado al irrumpir contra un centro comercial.

15:29

Un periodista del diario sueco 'Aftonbladet' explica que los testigos relatan como se oyó una explosión y se vio a la gente salir despavorida.