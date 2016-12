Los secuestradores del avión libio se entregan

Un avión de la aerolínea Afriqiyah Airways ha aterrizado este viernes en Malta tras haber sido secuestrado con 118 personas a bordo, según ha informado el diario local 'Times of Malta'.

El primer ministro de la isla, Joseph Muscat, ha dicho en su cuenta de Twitter que está al tanto de un potencial secuestro de un vuelo interno libio que ha sido desviado a Malta. El avión realizaba el trayecto entre Sebha y Trípoli, la capital.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta . Security and emergency operations standing by -JM

El avión secuestrado es un A320. Según Muscat, las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia ya están preparados por si tienen que intervenir.

Según informa el portal local NET News, que ha publicado un vídeo del aparato en el aeropuerto internacional de Malta, dos personas amenazan con hacer estallar el avión, en el que hay 111 pasajeros y siete tripulantes.

Por su parte, 'Times of Malta' apunta a que habría un solo secuestrador armado con una granada de mano y que sería un partidario de Muamar Gadafi, el líder libio depuesto y muerto en 2011. Según este medio, el secuestrador estaría dispuesto a liberar a los pasajeros si se cumplen sus exigencias, si bien se desconoce por ahora lo que reclama.

Abrimos un hilo directo con la información sobre el secuestro.

16:04

"Los secuestradores se rinden y son detenidos por la policía ", ha anunciado el primer ministro maltés, Joseph Muscat, en Twitter.

15:57

El secuestro acaba sin víctimas: los piratas aéreos se entregan a la policía, según muestran las imágenes de la televisión maltesa.



15:36

El Gobierno libio afirma que los secuestradores han pedido asilo político en Malta.

15:13

Los miembros de la tripulación que permanecen dentro del avión son el piloto y el copiloto, según medios locales.

15:04

Los pasajeros liberados han abandonado el avión en calma, y han sido atendidos al pie de la escalera del avióbn por los militares malteses. El jefe del Ejército, Jeffrey Curmi, está al frente de las negociaciones.

14:28

Ya hay 65 pasajeros liberados, informa el primer ministro.

14:27

La salida de mujeres y niños del avión era al parecer una condición impuesta por los negociadores de las Fuerzas Armadas maltesas para seguir negociando.

14:19

La liberación de un segundo grupo de 25 personas está en marcha, anuncia el primer ministro maltés.

14:04

Primeras imágenes de pasajeros liberados.

13:57

La emisora líbia Al-Hadath afirma que los secuestradores del avión piden la liberación del hijo de Muamar Gadafi, Saif al-Islam, capturado por los milicanos de Zintan en noviembre de 2011, procesado y condenado a muerte. El hijo del dictador libio se encuentra en la prisión de Zintan, en la zona noroccidental del país.

13:53

Un primer grupo de pasajeros, formado por mujeres y niños, están siendo liberados, anuncia el primer ministro.

13:41

Desde que Libia se sumió en el caos tras la caída de Gadafi, en el 2011, la Unión Europea ha cerrado su espacio aéreo a todas las aerolíneas libias por "motivos de seguridad". Vuelos intermos aparte, las compañías libias solo vuelan actualmente a Túnez, El Cairo, Amán, Estambul y Jartum.

13:31

"Se llevan a cabo negociaciones para garantizar la seguridad de todos los pasajeros", ha dicho a France Presse una fuente del Gobierno libio, sin aclarar entre quién.

Asimismo, una fuente de la aerolínea libia indicó que los secuestradores son dos y que amenazaron a los pilotos con un explosivo, probablemente una granada, para forzarlos a dirigirse hacia Malta en vez de aterrizar en Trípoli.

13:20

Un alto cargo de seguridad del aeropuerto de Mitiga, en Trípoli, ha contado a la agencia Reuters que el piloto del avión de Afriqiyah informó a la torre de control de que el aparato había sido secuestrado.

"El piloto informó a la torre de control en Trípoli de que habían sido secuestrados, luego perdieron la comunicación con él", ha indicado la fuente. "El piloto trató por todos los medios de que le permitieran aterrizar en el destino previsto pero se negaron", ha añadido.

Las autoridades aéreas han suspendido el despegue de vuelos desde el aeropuerto de Malta y por ahora una decena de vueltos que tenían previsto aterrizar en él han sido desviados al aeropuerto de Catania, en Sicilia

12:50 El primer ministro maltés, Joseph Muscat, confirma que hay 111 pasajeros a bordo, además de los siete tripulantes

It has been established that #Afriqiyah flight has 111 passengers on board. 82 males, 28 females, 1 infant.