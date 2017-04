Rusia reforzará la defensa antiaérea siria

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha lanzado esta madrugada el primer ataque militar contra el régimen de Bashar al Asad. El Ejército estadounidense ha bombardeado la base siria desde la que se cree que se lanzó el ataque con armas químicas contra Idleb, que causó un centenar de muertos, muchos de ellos niños. Abrimos un directo para seguir al minuto todas las reacciones a este ataque que supone un cambio en la política de Washington en Siria.

13:44

Las relaciones políticas entre Bruselas y Washington no atraviesan su mejor momento pero tanto el presidente de la Unión Europea, Donald Tusk, como el de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, han cerrado filas este viernes con Donald Trump y la ofensiva aérea lanzada por Estados Unidos contra el régimen sirio de Bashar al Asad, en respuesta al ataque con gas tóxico en Idlib en el que han muerto esta semana más de 80 personas, informa Silvia Martínez desde Bruselas.

13:40

La Presidencia siria califica el ataque de EEUU de "irresponsable" e "idiota" y dice que "revela su visión a corto plazo y su ceguera en materia de estrategia política y militar".



13:32

La Presidencia siria afirma que la intervención militar de EEUU refuerza aún más la determinación del régimen de Bashar el Asad de seguir combatiendo a los "terroristas".

13:25

El consejo de seguridad ruso, presidido por Putin, está reunido para valorar el ataque estadounidense. "Los participantes expresan su profunda preocupación por las inevitables consecuencias negativas que esta acción agresiva tiene en la lucha contra el terrorismo", ha dicho el portavoz Dmitri Peskov. El Kremlin, ha señalado además el portavoz, se siente engañado en las relaciones con EEUU. El consejo de seguridad estudia la manera de continuar el apoyo aéreo en Siria para apoyar al presidente Bashar al Asad.

13:15

El Ministerio ruso de Defensa advierte que la base aérea de Latakia y la naval de Tartus, ambas en Siria, está protegidas con modernos misiles S-300 y S-400

12:47

Para el líder laborista británico el bombardeo a la base aérea siria supone un riesgo porque puede provocar que crezca aún más la violencia en el país árabe.

12:35

En comunicado, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, entiende el bombardeo de EEUU como "un esfuerzo para evitar futuros ataques" químicos y ha recordado que la UE está preparada para jugar un papel en la solución política a la crisis.

12:31

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado que el presidente sirio, Bashar al-Assad, es el máximo "responsable" de que EEUU haya atacado la base militar.



12:26

El Gobierno español ha hecho público un comunicado en el que considera que la acción de Estados Unidos "una respuesta medida y proporcionada a la utilización por el ejército sirio de armas químicas contra la población civil". El texto señala además que "ha sido un ataque contra una base militar, no contra objetivos civiles". También recuerda que el Gobierno es partidario de una "acción concertada internacional (...) para que se ponga en marcha cuanto antes un proceso político de transición" en Siria.

12:08

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha convocado a una reunión de urgencia al consejo de seguridad ruso para esta tarde para tratar sobre el ataque estadounidense, según ha informado el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov.



12:05

La televisión siria ha informado de que en el ataque estadounidenses han muerto nueve civiles, cuatro de ellos niños, que se encontraban en zonas cercanas a la base.



11:54

Según el Ministerio de Defensa ruso solo 23 de los 59 misiles Tomahawk lanzados por EEUU cayeron en la base áerea. el Ministerio no ha aclarado donde han ido a para los otros 36. También ha cifrado en seis los aviones destruidos en el ataque, todos, según afirma, estaban en hangares en fase de reparación.



11:49

El Ministerio de Defensa ruso revela que se van a fortalecer las defensas aéreas en Siria.



11:44

En el bombardeo a la base militar siria han muerto cuatro soldados, dos están desaparecidos y seis están heridos, según han informado el Ministerio de Defensa ruso.



11:43

El Ministerio de Defensa ruso afirma que los rebeldes han puesto en marcha una ofensiva contra el Ejército sirio tras el ataque estadounidense.

11:35

El primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, ha afirmado que tanto su Gobierno como el alemán y el francés creen que es necesario buscar una solución negociada para el conflicto sirio.



11:31

La exsecretaria de Estado y candidata demócrata a la Presidencia de EEUU, Hillary Clinton, defendió la idea de bombardear las instalaciones aéreas del Gobierno sirio, horas antes de que, de hecho, así lo ordenara el presidente Donald Trump. EEUU "debería haber estado más dispuesto a enfrentarse al presidente sirio, Bachar Al Asad", antes de que Rusia se involucrara en la guerra civil del país, ha dicho Clinton. "Al Asad tenía una fuerza aérea y esa fuerza aérea es la causa de la mayoría de las muertes civiles que hemos visto a través de los años y como vimos de nuevo en los últimos días", ha añadido.



11:24

La Unión Europea trabajará con Estados Unidos para acabar con la brutalidad en Siria, ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.



11:13

Italia "entiende las razones de la acción militar de Estados Unidos", ha señalado el ministro de Exteriores italiano Angelino Alfano.



11:10

El presidente francés, François Hollande, afirma que la "respuesta" de EEUU debe, a partir de ahora y si es posible, "seguir a nivel internacional y en el marco de las Naciones Unidas".



11:07

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha afirmado que espera que el ataque estadounidense, que ha calificado de "acto de agresión", "no se convierta en un daño irreparable" en las relaciones entre EEUU y Rusia.



11:01

Un nuevo balance cifra en siete los muertos y nueve heridos en el ataque a la base aérea de Siria.



10:59

La localidad de Jan Sheijún, la que sufrió el martes un ataque químico, ha vuelto a ser bombardeada este vierbes, según los rebeldes.Un ataque aéreo



10:48

Algunas fuentes han dicho al diari británico 'The Guardian' que los servicios de inteligencia de EEUU creen que personal ruso estuvo en la base de al-Shayrat, la bombardeada esta madrugada, cuando supuestamente se cargó el material químico que fue lanzado sobre la localidad siria y que provocó más de 70 muertos.



10:41

El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, ha dicho que el ataque estadounidense de esta madrugada le recuerda el que llevo a cabo la coalición de EEUU contra Irak en el 2003, sin la autorización de la ONU. Lavrov ha dicho que pedirá explicaciones a Washington por el ataque.



10:35

Turquía ha pedido la salida del poder de Bashar al Asad y la instauración de un gobierno de transición en el país árabe.



10:33

Francia fue informada por Estados Unidos de que iba a llevar a cabo el ataque y de que Rusia debía de usar esta "advertencia" para impulsar una solución política al conflicto sirio. El Gobierno de París, un aliado clave de los rebeldes que se oponen a Bashar al-Assad, ha exigido en numerosas ocasiones al presidente sirio. Tras el ataque químico dijo que era el momento de saber cuál era realmente la postura del presidenteTrump. "Estados Unidos ha comenzado a aclarar su posición porque en los últimos días escuchamos una cosa y luego otra", ha dicho el ministro de Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault.



10:24

La televisión estatal rusa afirma que el ataque ha destruido nueve aviones sirios, pero que ha dejado prácticamente intacta la principal pista de despegue y aterrizaje. El canal Rossiya 24 horas ha mostrado imágenes de la base después del ataque, con craters y ruinas. No está claro si las imágenes son solo de una parte de la base aérea.



10:02

El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, informó al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, antes de que se produjera el bombardeo de la base aérea siria de Shayrat, en la ciudad de Homs, informa EFE.



10:00

Nueva Zelanda apoya también la acción militar de EEUU contra el régimen de Damasco.

09:57

Rusia ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar el ataque estadouniodense a una base aérea siria. También ha señalado que suspende el pacto con EEUU que obligaba a ambas partes a comunicar, a través de la denominada "línea de decodificacion", cualquier ataque aéreo sobre suelo sirio para evitar derribar a uno de sus aviones por error.

09:52

El portavoz de la presidencia turca, Ibrahim Kalin, ha leído un comunicado en el que se pide que se establezcan en Siria zonas de exclusión aérea lo más pronto posible.

09:43

Los ataques estadounidenses como represalia al supuesto ataque químico son "comprensibles" ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, al tiempo que ha hecho un llamamiento a una solución política a través de la ONU.



09:39

El portavoz del ministro de Exteriores de Indonesea, Armanatha Nasir, ha mostrado la preocupación del Gobierno de Yakarta por "la acción militar unilateral contra cualquier país, incluyendo el uso de misiles Tomahawk".

09:35

China hace un llamamineto a "evitar una nueva deterioración de la situación en Siria", ha dicho la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hua Chunying. Pekín "condena el uso de armas químicas, cualquier que sea el país que lo haga". El presidente Chino, Xi Jinping, se encuentras en visita oficial en EEUU.

09:28

En un comunicado, el Ejército sirio califica el ataque de "agresión flagrante" y dice que ha convertido a Estados Unidos en "un socio" del Estado Islámico, del Frente Nusra y de otras "organizaciones terroristas".

09:26

Antes del ataque EEUU informó a Rusia de sus intenciones a través de la llamada "línea de decodificación" que controla el Ejército estadounidense y que opera desde la base aérea al-Udeid en Qatar. Esta línea se utiliza para proteger a los pilotos de ambos países mientras realizan operaciones en Siria para asegurarse de que no se ataquen entre sí, y evitar la posibilidad de colisiones en el aire, informa la agencia de notícias estadounidense Associated PressEl portavoz del Pentágono, el capitán Jeff Davis, ha dicho que los rusos fueron informados del ataque inminente en "conversaciones múltiples" a través de la línea de decodificación.



09:18

El Ejercito sirio dice que su respuesta al ataque será continuar "aplastando al terrorismo" y restaurar "la paz y la seguridad en toda Siria".



09:16

El Ejército sirio cifra en seis los muertos en el ataque y numeros daños materiales.



09:10

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, apoya la intervención militar estadounidense. "Mucha gente ha sido víctima por el ataque químico. La comunidad internacional está impactada por esta tragedia que dejó a muchos niños entre las víctimas", ha cho a los periodistas de de país. "Japón apoya la determinación del Gobierno de EEUU para prevenir el uso de armas químicas".



09:01

Los rebeldes sirios piden que se ataque todas las bases aéreas del régimen de Bashar al Asad.



09:00

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, rechaza al ataque estadounidense. "Trump ataca sin autorización del Consejo de Seguridad y contraviene la carta de la ONU. Hoy la paz y la seguridad en Siria están más lejos", ha escrito Iglesias en su cuenta de Twitter.



08:57

El ministro de Defensa británico Michael Fallon asegura que no cree que el ataque sea el principio de una nueva campaña militar.



08:53

Turquía ha celebrado el bombardeo de Estados Unidos sobre la base militar siria de Shayrat, informa desde Estambul nuestro corresponsal Javier Triana. El viceprimer ministro turco, Numan Kurtulmus, lo considera “un paso importante y positivo” y ha añadido que el régimen presidido por Bashar Asad “debe ser castigado en la arena internacional”. “Espero que la operación de EEUU contribuya a la paz”, ha señaló Kurtulmus, quien ha agregado que “la ONU debería imponer sanciones hasta que el régimen de Asad sea incapaz de dañar a su propio pueblo”. El país eurasiático es uno de los más firmes opositores a Damasco y ha abogado por la marcha de Asad desde el principio de la guerra, hace ya más de 6 años.



08:51

El Ministerio de Información sirio afirma que el ataque estadounidense a la base aérea ha sido "limitado" y "esperado" y que no espera que provoque una escalada militar.



08:48

La Embajada de Rusia en Siria dice que no tiene información sobre posibles heridos rusos en el bombardeo de EEUU.



08:13

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado que el ataque de EEUU a la base siria de Homs rompe la ley internacional y daña gravemente las relaciones entre EEUU y Rusia. El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, ha declarado que el líder del Kremlin considera la acción de Trump "una agresión contra un país soberano", hecha con un "pretexto" y como un intento cínico de distraer al mundo de la muerte de civiles en Irak.



08:05

El Reino Unido, Arabia Saudí y Australia son tres de los países que han apoyado el ataque militar de EEUU. El Gobierno saudí ha señalado que da "total apoyo" a los bombardeos y ha calificado de "decisión valiente", la tomada por Trump en respuesta al uso de armas químicas contra civiles. El primer ministro australiano ha tildado el bombardeo de "proporcionado y calibrado" y un portavoz del Gobierno británico ha dado su "apoyo" a Trump. "Creemos que es una respuesta apropiada al bárbaro ataque con armas químicas lanzado por el régimen sirio y que pretende evitar nuevos ataques". En el bando contrario se ha situado Irán, que ha condenado el bombardeo. "Estas medidas reforzarán a los terroristas en Siria y complicarán la situación en el país y la región", ha afirmado Bahram Qasemi, portavoz de Exteriores iraní.



08:00

La oposición siria se ha felicitado por el ataque de EEUU y ha expresado su voluntad de que la ofensiva contra Asad continúe. "Esperamos que los ataques sigan para evitar que el régimen use sus aviones para lanzar nuevos bombardeos o emplee armas prohibidas", ha señalado Ahmad Ramadan, portavoz de la opositora Coalición Nacional Siria.





07:41

A la espera de la respuesta del Kremlin, el jefe del comité de Exteriores del Senado ruso ha advertido que la coalición internacional en Siria está en el aire tras el ataque de EEUU. Según Konstantin Kosachev, el bombardeo es un "veredicto antes de hora sobre la responsabilidad de Asad en el ataque". Con este argumento Rusia ya frenó en el Consejo de Seguridad de la ONU una condena de la masacre química en Idleb y reclamó una investigación para aclarar responsabilidades. El Kremlin da crédito a la versión de Asad, que asegura que su Ejército bombardeó un almacén donde los rebeldes guardaban un arsenal químico.



07:34

Israel, principal aliado de EEUU en la zona, ha sido el primer país en respaldar el ataque estadounidense. "Trump ha enviado hoy un mensaje fuerte y claro de que el uso de armas químicas no va a ser permitido", ha señalado el primer ministro, Benjamin Netanyahu en un comunicado.



07:22

El ataque a la base de Homs ha causado víctimas mortales, según ha señalado el gobernador de la provincia, Talal Barazi, en declaraciones a la televisión libanesa Al-Mayadee. Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha señalado que el bombardeo ha destruido casi por completo la base y ha causado la muerte de cuatro soldados.



07:19

En línea con lo dicho por el Pentágono, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ha aclarado que las fuerzas rusas fueron notificadas del ataque pero no hubo un contacto directo con el Kremlin. "No se hicieron contactos con Moscú, ni con el presidente (Vladimir) Putin, aunque se siguieron los acuerdos militares de descentralización", ha matizado el jefe de la diplomacia estadounidense.

Tillerson ha aprovechado para cargar contra Moscú: "Rusia debía localizar estas armas, asegurarlas y destruirlas. Debían actuar como garantes, y es evidente que Rusia ha fallado en su responsabilidad", ha afirmado en alusión a los acuerdos alcanzados con Siria para que dejara de hacer uso de este tipo de armas tras otro ataque similar que tuvo lugar en el 2013. "O bien Rusia ha sido cómplice o bien Rusia ha sido simplemente incompetente en su capacidad para cumplir con ese acuerdo", ha insistido.



07:17

Está por ver la respuesta de Rusia ante este ataque a su aliado sirio. El Pentágono ha asegurado que Washington informó a Moscú antes de lanzar el bombardeo. "Las fuerzas rusas fueron notificadas con antelación a través de las líneas de comunicación establecidas", ha explicado en un comunicado el portavoz del Pentágono, Jeff Davis, que ha señalado que el ataque ha sido diseñado para evitar "la muerte de civiles y en cumplimento de la Ley de Conflicto Armado". "Los estrategas militares estadounidenses tomaron precauciones para minimizar el riesgo para el personal ruso y sirio situado en la base aérea", ha añadido Davis.

Aunque el Pentágono aún está evaluando los efectos del ataque, Davis ha avanzado que el bombardeo "ha dañado de consideración o destruido" aeronaves sirias, elementos de infraestructura y otro tipo de equipamiento, lo que "reducirá la capacidad del Gobierno sirio de hacer uso de armas químicas".

07:12

La base siria atacada se encuentra en la provincia de Homs. El Pentágono ha facilitado algunas imágenes de la zona del bombardeo.

06:55

Trump ha pedido a las "naciones civilizadas" a unirse para poner fin a "la matanza y derramamiento de sangre" en Siria. "El martes el dictador sirio Bashar Al Asad lanzó un horrible ataque químico contra civiles inocentes. Usando un agente nervioso mortal, Asad ahogó las vidas de hombres, mujeres y niños indefensos. Fue una muerte lenta y brutal para muchos, incluso para bebés preciosos, en este bárbaro ataque", ha afirmado el presidente de EEUU en una breve comparecencia en la que ha informado del ataque estadounidense. Trump ha justificado el ataque en aras de la seguridad nacional de EEUU. "Es de un vital interés de seguridad nacional" que Estados Unidos "prevenga y persuada de la propagación y el uso de armas químicas mortales", ha dicho.



06:52

El Pentágono ya ha facilitado las primeras imágenes del lanzamiento de más de 50 misiles contra la base siria desde la que EEUU cree que Asad lanzó el ataque químico contra Idleb.