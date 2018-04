Las reacciones a la operación militar contra el régimen de al Asad

Estados Unidos, Reino Unido y Francia han lanzado hoy una ofensiva conjunta contra posiciones de Bachar al Asad como represalia por un presunto ataque químico del que culpan al Gobierno sirio.

"Hace un momento, he ordenado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzar ataques de precisión contra objetivos asociados a las capacidades de armamento químico del dictador sirio, Bachar al Asad", ha declarado el presidente estadounidense, Donald Trump, en una comparecencia desde la Casa Blanca. "Una operación conjunta con las fuerzas armadas de Francia y el Reino Unido está en marcha en estos momentos", ha explicado minutos después de las 21.00 hora local (01.00 del sábado GMT).

Abrimos un hilo informativo sobre las reacciones al ataque.

09:11

"Estados Unidos, Francia y Reino Unido han actuado en consecuencia (en Siria)", ha declarado una fuente gubernamental israelí tras la ofensiva contra instalaciones armamentísticas de Bachar al Asad como respuesta a un presunto ataque químico.

"El año pasado el presidente (de EEUU, Donald) Trump clarificó que el uso de armas químicas cruza la línea roja. Anoche, bajo liderazgo estadounidense, Estados Unidos, Francia y Reino Unido actuaron en consecuencia", según la misma fuente. "Siria continúa llevando a cabo acciones asesinas y manteniendo bases para ejecutar estas operaciones, incluidas iraníes. Haciendo esto pone en peligro su territorio, sus fuerzas y su liderazgo", ha añadido en un comunicado.

9.10

09:09

Las autoridades sirias han condenado hoy "en los términos más fuertes" la "agresión bárbara y brutal" de EEUU, Francia y Reino contra varios puntos en la capital, Damasco, y en la provincia de Homs. La agencia oficial de noticias SANA cita a una fuente anónima del Ministerio de Exteriores que ha afirmado que "la agresión de los regímenes arrogantes y de la hegemonía occidental fue el resultado de la frustración después de que el proyecto conspiratorio en Siria no tuviese resultado".

08:31

Los medios occidentales que propagaron informaciones sobre el supuesto ataque con armas químicas contra la ciudad siria de Duma son responsables de la ofensiva lanzada por Estados Unidos contra Siria, ha denunciado hoy la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.

"La Casa Blanca ha declarado que su certeza del ataque químico (por parte) de Damasco se basa en los medios de comunicación, informaciones sobre los síntomas (de las víctimas), vídeos, fotos e informaciones de confianza. Después de esta declaración, los medios estadounidenses y occidentales deben entender su responsabilidad" en el ataque de hoy contra Siria, ha escrito Zajárova en Facebook.

08:26

Estados Unidos no notificó a Rusia los ataques lanzados hoy, a diferencia de lo que hizo hace un año con un ataque similar, en el que avisó a Moscú para que retirase sus tropas. "No hemos tenido coordinación alguna con los rusos para los ataques, ni les hemos prenotificado a ellos", ha dicho en rueda de prensa el jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, el general Joseph Dunford. Esta decisión de Estados Unidos representa un importante cambio respecto a su accionar pasado y exhibe el deterioro de las relaciones entre Washington y Moscú.

08:23

El ataque contra Siria "no se quedará sin consecuencias", ha advertido el embajador de Rusia en Washington, Anatoli Antónov. "Los peores presagios se han cumplido. No han escuchado nuestras advertencias. Nos vuelven a amenazar. Habíamos advertido de que estas acciones no se quedarán sin consecuencias. Toda la responsabilidad recae en Washington, Londres y París", ha dicho Antónov en una declaración oficial difundida por la Embajada.

El jefe de la legación diplomática rusa en Washington ha calificado de "inadmisibles" las palabras del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre la responsabilidad del mandatario ruso, Vladímir Putin, en el supuesto ataque con armas químicas contra la ciudad siria de Duma. "Los ataques al presidente son inaceptables e inadmisibles. Estados Unidos, un país que tiene el mayor arsenal de armas químicas en el mundo, no tiene derecho moral de culpar a otros países", ha subrayado Antónov.

08:12

El jefe del Pentágono, James Mattis, ha dicho que la ofensiva de hoy ha sido "única" y ha asegurado que no hay más ataques planeados. "Ahora mismo, esto es un único golpe, y creo que lanza un mensaje muy fuerte para disuadirle (a Al Asad), para desalentarle de que lo vuelva a hacer (un ataque químico)", ha declarado en rueda de prensa Mattis. "Ahora mismo -ha añadido-, no tenemos más ataques previstos".

07:35

"Una operación conjunta con las fuerzas armadas de Francia y el Reino Unido está en marcha en estos momentos", ha declarado el presidente de EEUU Donald Trump minutos después de las 21.00 hora local (01.00 del sábado GMT).



07:00

Estados Unidos, Francia y el Reino Unido han lanzado un ataque conjunto sobre Siria en represalia por el ataque químico del pasado fin de semana en Duma, que todos los implicados atribuyen al régimen de Damasco.