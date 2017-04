El Parlamento británico aprueba la convocatoria de elecciones anticipadas el 8-J

El Parlamento británico ha dado luz verde a la celebración de elecciones anticipadas el próximo 8 de junio en el Reino Unido. Por 522 votos a favor y 13 en contra, los diputados han respaldado la moción presentada por la primera ministra conservadora, Theresa May. Conservadores, laboristas y liberaldemócratas han apoyado la celebración de los comicios. El medio centenar de diputados del Partido Nacional Escocés (SNP) en Westminster se han abstenido. El SNP considera que es necesario cumplir los plazos de las legislaturas.

Su líder y ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, estaba este miércoles en Londres junto a sus diputados. Sturgeon ha declarado que una victoria del SNP en Escocia en las elecciones de junio hará imposible que May trate de impedir un nuevo referéndum de independencia: “Si el SNP gana esta elección en Escocia y los ‘tories’ no la ganan, se desmoronará todo intento de Theresa May para bloquear nuestro mandato para dar la voz a los escoceses sobre su propio futuro, cuando llegue el momento adecuado”. Sturgeon considera que ante el derrumbe del partido laborista, el SNP ha venido siendo la única oposición efectiva durante los últimos dos años. La ministra principal considera la posibilidad de unirse en una “alianza progresiva” de todos los partidos anticonservadores, y ha acusado a May de estar aplicando una política con la que “solo podía soñar el UKIP”(el partido xenófobo).

LA CORONACIÓN DE MAY

May ha abierto el debate que ha durado noventa minutos, rechazando las acusaciones de oportunismo político y de utilizar la convocatoria para aumentar su mayoría parlamentaria, aprovechando la debilidad del partido laborista. "Hoy la cuestión que se plantea es: ¿Cuál es la mejor manera de asegurar la estabilidad y la seguridad que necesitamos a lo largo plazo, para lograr un buen acuerdo para Gran Bretaña en las negociaciones del 'brexit' y las mejores oportunidades en el futuro?. He llegado a la conclusión de que la respuesta es celebrar una elección general ahora, antes que comiencen las negociaciones". El líder de los liberal demócratas, Tim Farrow, que se ha convertido en la voz contra el 'brexit', criticó a May por negarse a participar en los debates televisivos con otros candidatos durante la campaña. Con más de 20 puntos de venaja en los sondeos, May "espera que la elección sea una coronación, no una competición", señaló Farrow. Inasequible al desaliento, el líder laborista, Jeremy Corbyn, consideró que "la elección da a los británicos la posibilidad de cambiar de dirección". Pero todo apunta a que electores tradicionales laboristas votarán esta vez a los conservadores para que culminen la ruputura con Europa.

LAS AGENCIAS EUROPEAS

La Comisión Europea, por su parte, ha afirmado este miércoles que las sedes de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) y de la Agencia de Medicamentos (EMA, a la que aspira Barcelona), actualmente en Londres, tendrán que trasladarse a ciudades de la Unión Europea (UE) una vez se formalice el 'brexit', al mismo tiempo que ha asegurado que las nuevas ubicaciones son una decisión que corresponde a los Veintisiete y sobre la que Londres "no tendrá voz".

"Las agencias de la UE deben estar ubicadas en el territorio de la UE. No es parte de las negociaciones del 'brexit', es más bien una consecuencia del 'brexit'", ha expresado en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

Bruselas ha salido de esta forma al paso de las declaraciones del ministro británico responsable del 'brexit', David Davis, quien afirmó que las nuevas ubicaciones de ambas agencias comunitarias están sujetas a las negociaciones de salida y no descartó que puedan permanecer en suelo británico.

Schinas ha dado cuenta también de una conversación telefónica el martes entre May y Jean-Claude Juncker. El presidente de la Comisión europea considera que la "negociación real" sobre el 'brexit' se iniciará tras las elecciones.