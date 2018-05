Al menos ocho muertos en un tiroteo en un instituto de Texas

No pasa un mes en Estados Unidos sin que haya un tiroteo en un centro escolar, un drama que sigue sin generar la respuesta enérgica de las autoridades que parte de la sociedad reclama. El último ha sido este viernes en un instituto de Santa Fe, una pequeña localidad tejana de 12.000 habitantes situada unos 60 kilómetros al sudeste de Houston. El sheriff local ha confirmado que hay entre ocho y diez muertos, la mayoría estudiantes, pero también adultos. Las autoridades han detenido a dos alumnos, al menos uno de ellos considerado como el presunto autor de la masacre. El presidente Donald Trump ha expresado sus condolencias describiendo lo sucedido como un "ataque horrendo". “Este es un día muy triste para Estados Unidos”, ha dicho sin anunciar medidas concretas para frenar la plaga de violencia armada que desangra al país.

La policía acudió a la escuela tras recibir el aviso de que un hombre se encontraba en su interior armado con una pistola, por lo que se ordenó el cierre total del centro educativo, y a su llegada, los agentes lograron detener al sospechoso.

Alarma de incendios

Según revelan algunos estudiantes, a primera hora de la jornada oyeron la alarma de incendios y salieron corriendo de las aulas, momento en el que el tirador supuestamente había comenzado a disparar contra ellos.

"Sonó la alarma de incendios, salimos fuera y vimos a alguien disparando, así que corrimos todo lo que pudimos para alejarnos y protegernos en la gasolinera más cercana", dijo Angélica Martínez, de 14 años, en una entrevista con la cadena CNN.

El instituto de Santa Fe, en el área de Houston (Texas), tiene capacidad para 1.400 estudiantes y se encontraba en sus dos últimas semanas de calendario escolar.

El presidente de EEUU, Donald Trump, fue informado del ataque y ha tuiteado que los informes iniciales apuntan a una tragedia. "Tiroteo en una escuela en Texas. Los primeros informes no parecen buenos. ¡Que Dios los bendiga a todos!"

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!