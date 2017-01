Al menos cinco muertos y varios heridos en un tiroteo en un aeropuerto de Florida

Al menos cinco personas han muerto y varias están heridas tras un tiroteo registrado en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, al norte de Miami, mientras la policía investiga en estos momentos el suceso, han informado medios estadounidenses. Una persona ha sido detida, según informan los canales de televisión estadounidenses.

El tiroteo se produjo en la zona de recogida de equipajes de la terminal 2, donde el autor fue reducido por agentes y se encuentra detenido, al parecer herido. Los agentes le dispararon mientras intentaba recargar el arma.

Un tuit de la policía confirmana el tiroteo, mencionaba varias víctimas mortales y el arresto del sospechoso, que han descrito como un joven de una viente años y que viste una camiseta de la película "La Guerra de las Galaxias".

Confirming multiple people are dead, and a number of people were transported to a hospital from @FLLFlyer. Upper level of airport open.