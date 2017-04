Al menos 22 muertos en un atentado contra una iglesia al norte de El Cairo

Al menos 22 personas han muerto y unas 40 han resultado heridas por la explosión de una bomba dentro de una iglesia copta en la ciudad egipcia de Tanta, situada a 120 kilómetros al norte de El Cairo, según la televisión estatal egipcia.

EGYPT: Bombing attack targeting Christians in Tanta. 21 killed, 47 wounded. 2nd blast reported near a police training area in the same town. pic.twitter.com/Uw5Rv6dxNO