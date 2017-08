La justicia india obliga a una niña de 10 años a dar a luz tras haber sido violada

Una niña de 10 años, víctima de violación, ha dado a luz este jueves en el norte de la India después de que la justicia de este país le negara la posibilidad de abortar. El presunto autor de los hechos, que ya ha sido detenido, es un tío de la menor.

Un tribunal local rechazó autorizar el aborto alegando que se trataba de un caso de alto riesgo debido al avanzado estado de gestación. El 28 de julio se desestimó un recurso presentado ante el Tribunal Supremo por la misma razón. De hecho, las leyes indias impiden abortar con más de 20 semanas a menos que esté en riesgo la vida de la madre o se den circunstancias excepcionales.

10-year-old Chandigarh rape victim, whose abortion plea was rejected by SC, delivers girl child https://t.co/6YrfMhPfXw