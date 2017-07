El hijo de Trump respondió "me encanta" a la oferta de Rusia ayudar a su padre

Donald Trump Jr., el hijo del presidente de EEUU, ha difundido en su cuenta de Twitter el intercambio de mails que mantuvo con un empresario vinculado con el Gobierno ruso. Y el contenido no puede ser más explícito. Así, según le escribe el empresario, los documentos que le ofrece "pueden incriminar a Hillary y sus negocios con Rusia y pueden ser muy útiles a tu padre". El correo añade: "Esta información es obviamente de muy alto nivel pero forma parte del apoyo de Rusia y su Gobierno al señor Trump".

