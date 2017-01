El Gabinete de Trump: hombres, blancos y ricos

Es cierto que la presidencia de Donald Trump habrá que juzgarla por sus hechos, por mucho que sus palabras y sus gestos, antes, durante y después del proceso electoral, hayan alimentado la legión de temerosos de una regresión en ámbitos tan delicados –entre otros– como los derechos civiles y la igualdad. Pues bien, un hecho: el Gobierno de Trump es el menos diverso desde los tiempos de George Bush padre. Las mujeres y las minorías tienen en él una presencia testimonial y quienes ocupan los puestos clave responden a un evidente patrón: todos son hombres blancos, y la mayoría de edad avanzada y millonarios. «La selección de Trump es un reflejo de lo que él valora, que es el dinero», escribe Lauren Victoria Burke, analista de Politic365.

Así, solo tres de los 15 miembros del Gabinete no son hombres blancos, y todos ellos en carteras de segundo nivel. Ben Carson (Vivienda) es el único negro, y Betsy DeVos (Educación) y Elaine Chao (Transportes), las dos únicas mujeres. Esta última es de origen asiático. Entre los nominados para otros siete puestos que no pertenecen formalmente al Gobierno pero tienen rango equivalente aparece Nikki Haley, embajadora ante la ONU. No hay ningún hispano, por primera vez desde los gabinetes de Ronald Reagan. «No es cuestión de color de la piel o de origen», sostiene el nuevo portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, quien recuerda que en total la Administración Trump va a proceder a unos 5.000 nombramientos.

En todo caso, en los cargos más influyentes están los que están. El expresidente de la mayor petrolera del mundo, Rex Tillerson (64 años), en la secretaría de Estado (Exteriores); el inversor y exbanquero de Goldman Sachs Steven Mnuchin (54 años, uno de los 'jóvenes'), en el Tesoro (Economía y Hacienda); el senador Jeff Sessions (70 años), como fiscal general (Justicia); el general retirado James Mattis (66 años), en Defensa, y otro empresario multimillonario, Wilbur Ross (79 años), en Comercio. Una cúpula íntegramente masculina, veterana y de un blanco inmaculado. «Trump ha elegido mirándose al espejo», dice a la televisión pública PBS Marc Morial, líder de la National Urban League, una organización de defensa de los derechos civiles de los negros. «No hay duda de que hay muchos hombres blancos muy inteligentes y sensibles y que comprenden la diversidad. Pero ¿la gente siente que sus voces son escuchadas?», añade.

MARCANDO TENDENCIA

Según ha calculado 'Quartz', la suma de las fortunas de los miembros del Gabinete rebasa los 9.500 millones de dólares (unos 9.000 millones de euros), más que los recursos de que disponen en conjunto los 43 millones de hogares que conforman el tercio más pobre de los estadounidenses.

¿Qué consecuencias puede tener esta composición del Gobierno? De entrada, parece difícil que no marque tendencia en los nombramientos de los niveles inferiores. «Trump quiere una Administración que se parezca al país. Seleccionar y designar lo mejor que EEUU ofrece. Elegimos a los mejores candidatos, y si son hispanos o mujeres, lo celebramos también», asegura sin embargo a la PBS Omarosa Manigault, miembro del equipo de transición. «Nuestro país se está volviendo cada vez más de color. Y vamos a tener un Gabinete que no va a reflejar eso en absoluto», replica Burke.

Y a los riesgos de que esas minorías que cada vez son menos minorías no se sientan representadas por su Gobierno se refiere también Morial cuando recuerda el conflicto racial de Ferguson (Misuri) en el 2014, tras la muerte de Michael Brown a manos de la policía. A su juicio, habría sido mucho peor de no ser por la «influencia tranquilizadora» de Eric Holder, el primer fiscal general negro de la historia de EEUU.