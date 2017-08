El fiscal se opone a libertad del periodista reclamado por Turquía

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la libertad del periodista y escritor sueco-turco Hamza Yalçin, de 59 años, detenido el pasado 3 de agosto en el aeropuerto barcelonés de El Prat en virtud de una orden de detención internacional emitida por Turquía por delitos relacionados con terrorismo.

En un informe, en el que se opone al recurso de apelación presentado por la defensa de Yalçin, el fiscal Pedro Rubira ha vuelto a reiterar en los argumentos por los que en su día pidió su prisión, acordada por el juez Ismael Moreno.

Consisten en que como Yalçin fue detenido cuando llegó a Barcelona con destino a Londres no dispone de ningún arraigo en España, por lo que de quedar en libertad no tendría un lugar donde alojarse y previsiblemente huya de la acción de la justicia, que aún tiene que resolver si le entrega a Turquía o no en el procedimiento de extradición abierto.

Fuentes jurídicas señalaron que las órdenes internacionales de detención no dejan margen para la actuación hasta que resuelva la extradición. De ahí que justifiquen que la Fiscalía se oponga a la libertad planteada por la defensa.