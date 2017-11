El FBI acusó a Luther King de participar en «orgías»

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Que los papeles de los archivos americanos digan eso no se pone en duda, pero otra cosa es que ese informe de acusaciones sea verdad. No vamos a descubrir ahora la forma de proceder de la sociedad americana cuando quieren hundir a alguien la miseria. Cualquier persona que haya leído sobre la vida de Martin Luther King (por diferentes autores), no se cree nada de esas acusaciones o informes para ponerlo a caer de un burro.