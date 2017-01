Las críticas al decreto de Trump revelan su primera crisis global

El decreto de Donald Trump que veta la entrada a EEUU de ciudadanos de siete países mayoritariamente musulmanes -Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yémen- ha provocado la crítica de líderes mundiales y organizaciones internacionales. Trump encara su primera crisis global a poco más de una semana de tomar posesión.

IRÁN

La decisión de Trump constituye una "discriminación colectiva" y será recibido como "un gran regalo por los extremistas y sus protectores". Son palabras del jefe de la diplomacia iraní, Mohammad Javad Zarif que, a través de su cuenta de twitter, añade: "Ayuda a los terroristas a reclutar adeptos al aumentar la brecha abierta por demagogos extremistas". Irán ha decidido aplicar la reciprocidad de la medida -el veto a la entrada de ciudadanos estadounidenses- y ha protestado ante el embajador suizo que representa los intereses norteamericanos en Irán.

SUDÁN

El ministro de Exteriores sudanés ha criticado el decreto del presidente de EEUU tras el levantamiento de "histórico", el pasado 13 de enero, de sanciones económicas impuestas por EEUU a Sudán.

YEMEN

El 'Gobierno' de la rebelión chií no reconocido por la comunidad internacional considera que es "ilegal e ilegítimo" clasificar a Yemen y a sus ciudadanos como fuente de terrorismo y extremismo".

LIGA ÁRABE

El jefe de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, ha reconocido estar "muy preocupado" por el decreto de Trump.

UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR)

A punto de abandonar el cargo, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) Ernesto Samper asegura que América Latina camina hacia la "una mayor integración" para hacer frente a la "amenaza" que supone la política migratoria de EEUU.

Entrevista a Ernesto Samper, todavía secretario de Unasur-“Los Estados Unidos son una amenaza real” https://t.co/dJSkNWLifh vía @Pagina12 — Marianike Baro (@Marianikeb) 30 de enero de 2017

INDONESIA

El país que cuenta con el mayor número de musulmanes del mundo expresa su "profundo rechazo" al decreto del presidente estadounidense.

UNIÓN EUROPEA

Ante el aplastante silencio de la UE, tan solo la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, ha hecho una tímida referencia, sin tan solo mencionar a Trump. En un texto hecho público el domingo sobre los inmigrantes, Mogherini "todos merecen respeto" por encima de su fe.

ALEMANIA

La cancillera Angela Merkel ha rechazado el decreto al considerar que "no está justificado" extender una "sospecha generalizada" de las personas en función de su origen o creencia.

German Chancellor Angela Merkel condemns Trump's immigration ban, saying suspicion based on origin or faith "not justified" pic.twitter.com/EgpvfIiJ9f — CGTN (@CGTNOfficial) 29 de enero de 2017

FRANCIA

El presidente francés, Françoise Hollande, alertó a Trump en una entrevista telefónica el sábado, sobre el peligro de "replegarse en sí mismo" y apeló al respeto de los principios de la acogida de refugiados.

REINO UNIDO

"No estamos de acuerdo con este tipo de enfoque", afirmó el domingo un portavoz de la primera ministra, Theresa May. May evitó en un primer momento criticar la iniciativa norteamericana cuando un parlamentario conservador de su partido, nacido en Irak, anunció que ahora no podía trasladarse a EEUU.

ITALIA

El jefe del Gobierno italiano, Paolo Gentiloni, aseguró a través de twitter que "Italia permanece arraigada a sus valores".

L'Italia è ancorata ai propri valori. Società aperta, identità plurale, nessuna discriminazione. Sono i pilastri dell'Europa — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 29 de enero de 2017

BÉLGICA

"Estamos en desacuerdo con la prohibición del acceso al territorio de EEUU para siete países musulmanes", declaró el domingo el portavoz del primer ministro Charles Michael.

HOLANDA

El primer ministro holandés, Mark Rutte, argumentó su rechazo en un comunicado: "Somos conscientes de la posibilidad de que terroristas potenciales pueden abusar de los protocolos de asilo y los servicios de seguridad tienen, en este sentido, una tarea importante". "En este contexto -añade-, deploramos y rechazamos ha prohibición de viajar a EEUU para los ciudadanos de siete países musulmanes".

SUIZA

El ministro de Exteriores suizo, Didier Burkhalter, dejó constancia, a través de Facebook, que el decreto de Trump es "profundamente rechazable" que "potencia el desafío y las tensiones entre los individuos".

CANADÁ

"A los que huyen de la persecución, el terror y la guerra, sabed que Canadá os acogerá con independencia de vuestra fe", tuiteó el sábado el primer ministro canadiense Justin Treadeau.