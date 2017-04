El Consejo de Seguridad se reúne de urgencia por la masacre en Siria

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este miércoles de urgencia a propuesta de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido que han planteado un proyecto de resolución para condenar elataque químico en Idleb (Siria) que las potencias occidentales atribuyen al régimen de Bashar al Asad.

El texto condena el ataque en la localidad de Jan Shijún, en la provincia de Idleb, pide a la Organización para la Prohibición de lasArmas Químicas (OPAQ) que informe rápidamente sobre su investigación del suceso y exige a las autoridades sirias que colaboren con los expertos internacionales. Las potencias occidentales han responsabilizado a Asad de la masacre, que ha dejado al menos 100 muertos, entre ellos decenas de niños, y más de 400 heridos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, se ha referido a la matanza como un "crimen de guerra" y ha subrayado que el ataque "no puede ser ignorado por el mundo civilizado". Trump ha ido más allá y ha asegurado que Rusia e Irán, garantes del alto el fuego en Siria, son responsables morales de lo sucedido. No se ha salvado Barack Obama de las críticas de Trump, que considera que los "atroces actos del régimen de Bashar al Asad son una consecuencia de la debilidad e indecisión" mostradas por el Gobierno del anterior presidente, Barack Obama, quien, ha recordado, "en el 2012 dijo que establecería una 'línea roja'" para intervenir en Siria en el caso de que se usaran armas químicas "y luego no hizo nada".

También el presidente de Francia, François Hollande, ha cargado contra los aliados de Asad (Rusia y China, los principales) al afirmar que Asad "cuenta con la complicidad de sus aliados para beneficiarse de una impunidad intolerable". "Los que apoyan ese régimen pueden medir de nuevo la amplitud de su responsabilidad política, estratégica y moral", ha señalado Hollande.

Habrá que ver qué posición adoptan en la reunión del Consejo de Seguridad de este miércoles Rusia y China. El pasado febrero, ambos países vetaron una resolución que intentaba imponer sanciones al Gobierno de Damasco por el uso de armas químicas en el 2014 y el 2015. Una investigación conjunta de la ONU y la OPAQ determinó que el régimen sirio estuvo detrás de varios ataques con sustancias prohibidas en esos años, mientras que señaló que el Estado Islámico (EI) también usó armas químicas en al menos una ocasión