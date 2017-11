Conmoción en Italia por una agresión mafiosa a un periodista

Daniele Piervincenzi, cronista del canal de televisión RAI2, fue brutalmente agredido el pasado martes en Ostia, municipio de Roma situado en la costa de capital de Italia. Había ido a entrevistar a Roberto Spada, hermano de un capo mafioso, por la supuesta vinculación de su clan con el partido neofascista Casapound, que en las elecciones del domingo en el municipio —intervenido durante dos años por infiltración mafiosa— obtuvo un 9% de los votos, uno de los mejores resultados de su historia.

"¿Tu esperanza es que con Casapound cambie algo?", preguntó el periodista, poco antes de que el hombre le rompiera la nariz, tal como muestra un vídeo que ha sido divulgado por la cadena. El vídeo, grabado a plena luz del día por el cámara de la RAI que acompañaba a Piervincenzi, que también fue golpeado, se volvió viral y suscitó una ola de indignación en todo el país.

En el mismo, se ve como Spada, aparentemente tranquilo pocos segundos antes, de repente le da un brutal cabezazo al periodista y luego lo persigue golpeándolo con un palo. "Para, para, por favor. ¿Has visto lo que me has hecho?", le implora el cronista. "Me rompiste los coj…, pedazo de mierda"”, le responde Spada.

Una situación ignorada

El caso ha puesto el foco sobre una situación ignorada por la opinión pública italiana —no los jueces— durante muchos años: la grave infiltración mafiosa en Ostia. La última sentencia del Supremo italiano es del pasado 28 de octubre y reconoce el vínculo por asociación mafiosa del clan Fasciani.

Este grupo, junto con los Spada y los Triassi, son considerados los amos del crimen de esta localidad desde hace ya varios años. Sus actividades incluyen extorsiones, venta de droga y usura, según han dictaminado los jueces romanos. Asimismo se les ha relacionado con la Cosa Nostra siciliana.

"Ostia es ya como Corleone, San Luca o Scampia: un terrtitorio de los clanes (…) Vamos atrasados reconociendo las mafias de Lazio", ha dicho al respecto el escritor Roberto Saviano, amenazado de muerte por la Camorra y desde hace 11 años viviendo con escolta.

El hermano mayor del agresor del periodista, Carmine Spada, uno de los presuntos capos de los Spada en Ostia —una familia, a su vez vinculada con los peligrosos Casamonica—, ha sido condenado por extorsión agravada por el método mafioso. La pena que le impusieron evidencia la preocupación de los jueces: 10 años bajo el 41 Bis, conocida como 'cárcel dura', que se destina a los miembros de los grupos criminales organizados.

En este contexto, los fiscales romanos ha abierto una investigación contra Roberto Spada —que además es boxeador—, por un delito de lesiones graves, aunque no se excluye que la acusación pueda agravarse.

Segunda vuelta electoral

Los hechos se producen en un momento delicado, antes de la segunda vuelta electoral en Ostia que se celebrará el 19 de noviembre. Se lo disputan la candidata del Movimiento Cinco Estrellas, Giuliana Di Pillo, y la de la coalición de centroderecha, Monica Picca.

Varios políticos han condenado los hechos. Entre ellos, la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, y Pierluigi Bersani, miembro del Movimiento Demócratas y Progresistas, formado por exponentes escindidos del gubernamental Partido Demócrata. El líder del Movimiento Cinco Estrellas, Luigi Di Maio, ha calificado los hechos de "agresión intolerable" y ha transmitido su solidaridad al periodista.

Por su parte, Piervincenzi, el periodista agredido quien tras el ataque tuvo que ser operado de urgencia, ha dicho que no se dejará intimidar. "Ya había cubierto como periodista información de la mafia en Sicilia y en Calabria. Pero no me esperaba una situación así en Roma", ha dicho.

"Dicho esto, regresaré allí, aunque quizá no enseguida...”. En tanto, en Ostia, mañana y el sábado se prevén manifestaciones de protesta .El miedo no falta.