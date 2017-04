Chechenia recluye en prisión a un centenar de homosexuales

"No se puede arrestar o reprimir a personas que (aquí) no existen; si semejante gente existiera, las fuerzas de seguridad no tendrían que ocuparse de ellos, ya que sus propios familiares los habrían enviado a un lugar de donde nunca podrían regresar".

Ésta ha sido la respuesta del portavoz oficial checheno, Alvi Karímov, a las acusaciones, vertidas en los medios opositores rusos, de que las fuerzas de seguridad de la república caucásica estaban llevando una campaña contra los homosexuales, con redadas masivas contra ciudadanos sospechosos de esta orientación sexual.

La voz de alarma la dio la publicación opositora 'Nóvaya Gazeta' a principios de abril. En un largo artículo difundido en su página web, se informaba de que la detención de un centenar de hombres "de orientación sexual no tradicional o sospechosos de serlo".

TRES FALLECIDOS

La reportera autora del reportaje, Elena Milashina, logró confirmar hasta tres fallecidos, aunque sospecha que en realidad "son muchos más". La información venía avalada por fuentes del propio Ministerio del Interior de Chechenia, de la fiscalía, de la sección chechena del FSB (exKGB), de la administración del presidente de la república y, por supuesto, de militantes locales de la comunidad LGTB.

Entre los detenidos se encuentran personalidades próximas al muftí (principal autoridad religiosa local), algunos de ellos "influyentes y próximos", además de "dos presentadores de televisión". Quienes han sido liberados han hablado de "torturas", como obligarles a sentarse sobre botellas.

El pánico se ha desencadenado en las redes sociales, muy empleadas por los homosexuales de la Federación Rusa para establecer contactos, dadas las restricciones existentes en el país para la apertura de locales gays u agrupaciones homosexuales.

Según recoge 'Nóvaya Gazeta', numerosos usuarios online están "cerrando cuentas y perfiles", y "grupos temáticos", aunque algunos se mantienen activos en la red "para advertir a sus amigos de la amenaza". Además, algunas de las detenciones se producen gracias a perfiles falsos abiertos por las fueras del orden, con la intención de atraer a posibles víctimas.

La homosexualidad sigue siendo un tabú en muchas de las sociedades musulmanas del Cáucaso. Por esta razón, se les comunica a las familias el motivo de la detención, ya que éstas, al saberlo, rehúsan presentar "alegaciones ante las instancias" para así evitar la vergüenza y el ostracismo social.

La ira contra los homosexuales arrancó a principios de marzo, cuando un grupo de defensa de los derechos homosexuales, GayRussia, presentó solicitudes en diversas localidades del sur de Rusia para celebrar marchas.

No se esperaba que las peticiones fueran finalmente satisfechas; simplemente, se trataba de recabar rechazos y negativas para luego documentar un caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Los organizadores no presentaron ninguna petición en Chechenia, pero sí en la vecina república de Karabardino-Balkaria, también habitada mayoritariamente por musulmanes.

Todo ello desencadenó una campaña antigay en toda la región caucásica. Las autoridades locales respondieron convocando manifestaciones populares contra los homosexuales, un movimiento que en Chechenia se tradujo en redadas multitudinarias contra sospechosos de dicha orientación sexual.