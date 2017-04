La alucinante calma de un cajero de un restaurante de Kansas ante un atracador

No se sabe si por lo acostumbrados que ya estamos a la visión de armas y de violencia o por un mero sentido práctico de supervivencia, la extremadamante calmada reacción de un empleado de un restaurante de la cadena Jimmy John's de Kansas City (EEUU) se ha convertido en viral en pocas horas.

Los hechos ocurrieron este pasado miércoles y fueron grabados por la cámara de seguridad del local. En las imágenes se aprecia cómo un hombre se acerca al mostrador para supuestamente hacer un pedido de comida. Sin embargo, rápicamente saca un arma y exige al empleado el contenido de la caja. Este, sin pestañear y a pesar de tener un arma apuntando a su cabeza, se saca tranquilamente los guantes, abre la caja registradora y entrega todos los billetes al ladrón. Y no solo eso, sino que tiende al atracador el contenedor de los billetes para que se lleve uno que había quedado allí.

El ladrón no fue muy lejos porque gracias a las cámaras de seguridad y a los testigos, la policía de Kansas lo detuvo este viernes.

Suspect has been identified and is in custody in this Jimmy John's robbery thanks to your tips! https://t.co/AlbgmPFe0n