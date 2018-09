La youtuber Verdeliss, primera concursante que entra embarazada a 'GH VIP'

Telecinco ha desvelado esta mañana la identidad de una de las nuevas inquilinas de la casa de 'GH VIP 6'. Se trata de Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss, una youtuber que aunque no entraba en ninguna de las quinielas iniciales hará historia en Guadalix de la Sierra convirtiéndose en la primera concursante embarazada del reality show en Telecinco, incluida su versión original con anónimos.

Madre de seis hijos y embarazada de once semanas del séptimo, Verdelisss es una de las influencers más conocidas de nuestro país y cuenta en Youtube con más de 1.5 millones de suscriptores que disfrutan de su vlog, en el que comenta su día a día desde su perspectiva como madre. El proceso de nacimiento de su hijo Julen acumula más de 10 millones de reproducciones en la conocida plataforma de vídeos.

Tras anunciarse su fichaje por 'GH VIP 6', Verdeliss ha compartido un vídeo en su canal para despedirse de sus seguidores y explicar los motivos por los que entra a la casa más famosa de la televisión: "No busco la fama ni dinero, si participo en 'Gran Hermano' es por vivir la experiencia. Me encanta este formato porque nos acerca a la realidad, conecta a las personas y normaliza nuestro sentir".

"El niño que llevo dentro no me preocupa porque va a estar 24 horas conmigo, me preocupan los seis que dejo fuera. Ha sido un tema que me ha costado mucho, me he dejado aconsejar por mi familia y me han dado lecciones de empatía", ha reconocido la youtuber.

Un libro infantil, una línea de ropa para bebés de 0 a 2 años y hasta un reto solidario para conseguir 1000 apadrinamientos de niños en Ghana son algunos de los proyectos en los que ha estado inmersa Verdeliss este 2018, tal y como señala la propia página web de 'GH VIP 6'.

Mónica Hoyos, Aurah Ruiz, Ángel Garó, Oriana Marzoli, Darek Dabrowski, El Koala, Makoke, Suso, Aramís Fuster y Verdeliss son por el momento los diez concursantes de 'GH VIP 6' confirmados por Telecinco.