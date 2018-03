La 'Wonder Woman' de los 70 revela que sufrió acoso

Linda Carter, Miss Mundo en el 1972 y conocida por su papel como Wonder Woman en la serie de televisión de los años 70, ha reconocido que sufrió abusos durante su carrera profesional y ha señalado que el culpable está siendo procesado actualmente. "No me he planteado demandarle, ya lo han hecho otras mujeres por mí", ha explicado en una entrevista para 'The Daily Beast' en una acusación que apunta directamente al productor Harvey Weinstein. "Tampoco tiene sentido ni es necesario revivir todo aquello", añade.

"Como víctima, creo a cada mujer que ha denunciado a Bill Cosby y al presidente Trump. No tienen por qué mentir", explica la actriz, que aplaude el movimiento #MeToo. "Sea cual sea la pena a ese hombre, no es suficiente. No solo me violó a mí, abuso de un montón de mujeres", revela Carter, que no se sumó a las denuncias de actrices como Salma Hayek, Rose McGowan y Ashley Judd, "porque no tengo ninguna prueba que pueda ayudar al proceso judicial".

Un cerdo machista

"Solo soy una cara más en la multitud de víctimas. No me gusta hablar de ello porque terminaría siendo mi historia, no la de decenas de mujeres. No es la historia de Linda Carter, es la historia de un cerdo machista". Carter asegura que tuvo que enfrentarse a muchas situaciones desagradables durante la grabación de 'Wonder Woman'. "Había un cámara que hacía agujeros en mi camerino para ver cómo me cambiaba. Le pillaron y le echaron", recuerda. "Siempre temía que los hombres intentaran algo".

Carte asegura que no denunció en su día estas situaciones de acoso por miedo a perder su empleo. "Te metían en una lista negra. Así que sabías que nadie te iba a creer y además ibas a perder tu trabajo".