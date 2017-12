El vídeo en el que un niño cuenta cómo es tener asperger se viraliza

Federico es un niño colombiano de 8 años que padece el síndrome de asperger. Y el vídeo en el que cuenta cómo es tener este síndrome ha sido visto por más de siete millones y medio de personas en menos de un mes.

En algo más de seis minutos, Federico explica que no es "un loco, ni un freak, ni un raro. Solo que mi manera de recibir y procesar la información es diferente", según recoge el diario colombiano El Heraldo, citando a El País.

"Soy un niño como cualquier otro, con sueños e ilusiones. Solo quiero que me conozcan, me entiendan y me ayuden a encajar en la comunidad. Nuestros sentidos son más agudos. Yo escucho todos los sonidos al mismo tiempo. Por eso a veces me quedo en shock y me siento sobrecargado", cuenta. "Si quieres que sepa algo, dímelo con tus palabras. No entiendo muy bien el lenguaje no verbal", explica.

¿Qué es el síndrome de asperger?

El asperger es un trastorno del neurodesarrollo que hace que el cerebro de las personas que lo padecen funcione de manera diferente, especialmente en aspectos comunicativos o de interacción social, así como en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento.

Entre los síntomas más comunes de este trastorno se encuentran prestar atención solo a determinados aspectos, sufrir ansiedad o tener problemas comunicativos.

Se calcula que solamente el 10 % de las personas que lo padecen consigue ser independiente, según datos de la Confederación Asperger España, un problema que "hay que solucionar urgentemente", ya que cualquier intervención en este colectivo "tiene una respuesta muy rápida", explicó el pasado septiembre a la agencia Efe la presidenta de la Confederación Paloma Martínez.

450.000 casos en España

Según datos del pasado septiembre del Ministerio de Sanidad, una de cada cien personas en Europa y alrededor de 450.000 individuos en España sufre algún tipo de Trastorno del Espectro Autista (TEA), dentro del que se engloba el asperger y del que no existen datos concretos.

Aunque se integre dentro del Transtornos del Espectro del Autismo (TEA) la diferencia con respecto a este radica en que el sujeto posee un mayor nivel de comunicación verbal, una inteligencia similar a la media de individuos y además, detectan el rechazo cuando este se produce.