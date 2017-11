Victoria's Secret, sin Gigi Hadid y Katy Perry

Gigi Hadid y Kate Perry no podrán viajar a China para participar en el 'show' de Victoria's Secret, que está previsto para el próximo lunes, a pesar de que se había confirmado la presencia de ambas hacía semanas. Los problemas burocráticos que está teniendo la organización para desplazar a las modelos y estrellas de la música a Shanghái estaría condicionando no solo con el número de modelos sino también en las esperadas actuaciones.

La supermodelo, que ha participado durante dos años en el macrodesfile de lencería, lo ha confirmado en su perfil de Twitter. En el tuit, la 'top' confiesa estar muy desanimada por no poder ir a China este año. "¡Adoro a mi familia de Victoria's Secret, y tampoco puedo esperar el año que viene!".

I’m so bummed I won’t be able to make it to China this year. Love my VS family, and will be with all my girls in spirit!! Can't wait to tune in with everyone to see the beautiful show I know it will be, and already can't wait for next year! :) x