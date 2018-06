Toñi Salazar defiende el talento musical de Kiko Rivera: "España musicalmente no es culta"

Cuatro emitió anoche una nueva entrega de 'Gourmet Edition', la variante de 'Ven a cenar conmigo' en la que cuatro famosos demuestran sus dotes en la cocina. En la entrega de ayer, Toñi Salazar fue la anfitriona de Elena Tablada, Julio Iglesias Jr. y Kiko Rivera, y a pesar de no congeniar muy bien con ellos, hizo una férrea defensa del talento musical del hijo de Isabel Pantoja.

De hecho, la integrante de Azúcar Moreno se atrevió incluso a decir que "España no es culta musicalmente" para ensalzar a Kiko Rivera como artista. Toñi comenzó declarándose fan de uno de los temas del cantante, Así soy yo, a pesar de que en un principio no recordaba el título. "Me parece una gran canción, te lo digo con sinceridad", aseguró la anfitriona de la velada.

Además, explicó el motivo por el que Kiko Rivera no acaba de encajar ni en la industria musical ni entre el gran público. "Es un personaje muy fuerte en el mundo del corazón, pero eso no quita que este chico haga buena música", señaló Toñi mientras el hijo de la tonadillera apoyaba sus palabras. "Y además soy Disco de Oro", añadió él durante la cena.