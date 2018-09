Thais Villas contacta con el más allá para "entrevistar" a Franco

'El Intermedio' ha regresado de las vacaciones sin perder su esencia y con la exhumación de Franco del Valle de los Caídos como uno de sus temas principales. El irreverente espacio de laSexta fue anoche más allá -literalmente- y ofreció a sus espectadores la primera entrevista póstuma al dictador, que ha "conversado" con Thais Villas desde el otro lado a través de la médium Victoria Ayala, que estableció contacto con él.

"Me dice que no le gusta que le molesten, que le gusta su tranquilidad", comenzaba diciendo la médium ante la atenta mirada de la periodista de laSexta, que quiso saber qué le parece la polémica exhumación al propio protagonista de la historia. "Sus restos no están en el Valle de los Caídos, son cenizas y las tuvo su hija. Se pueden ahorrar el trabajo porque no hay nada ahí", aseguró la médium.

Villas también aprovechó la línea directa con el más allá para preguntarle al dictador sobre la opinión que le merece la monarquía: "Juan Carlos I abdicó en Felipe VI, ¿qué le parece el nuevo rey?". "Le parece que no tendría que haber rey en España", aseguró la médium. Una afirmación que pilló de sorpresa a la propia colaboradora de 'El Intermedio': "¿Perdona?". "Dice que no estamos preparados para una democracia, necesitamos orden", añadió.

Sobre el Real Madrid, la médium aseguró que el dictador piensa que "el de hoy en día es una porquería". "No le gusta nada, pone cara como de asco", señaló. Para despedirse, Villas le preguntó sobre veracidad de la historia que apunta a que solo tenía un testículo. "No va a contestar a vulgaridades, se está dando la vuelta", respondió la médium antes de que Villas zanjara: "Si con un testículo hizo lo que hizo, con un par no te digo la que lía".