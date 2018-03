Tamara Falcó entrevista a Mario Vargas Llosa

En la entrevista a Tamara Falcó en el programa de Bertín Osborne Mi casa es la tuya, se ha hecho evidente la buena relación entre la hija de Isabel Preysler y el premio Nobel Mario Vargas Llosa.

Y el pasado día 21, la hija de Carlos Falcó volvió a hacer gala de esa relación que le une al escritor peruano, asistiendo, junto a su madre, a la presentación del nuevo libro del Nobel La llamada de la tribu, un acto en el que participaron el líder de Ciudadanos Albert Rivera y la periodista Pepa Bueno.

Al día siguiente, Tamara Falcó ha entrevistado a Vargas Llosa para la revista Vanity Fair, una publicación que ha visto la luz este lunes. "Ya sé que soy una enchufada", comenta al inicio Falcó.

Y le pregunta al Nobel por qué había elegido a Rivera para la presentación de su novela en la Fundación Rafael del Pino de Madrid. "Por una razón muy sencilla", asegura Vargas Llosa. "Porque el partido que lidera Albert Rivera es un partido que se ha declarado liberal y mi libro es un libro que defiende ideas liberales", asegura.

COMUNISTA Y "LECTOR DE PERIÓDICOS DE PAPEL"

El Nobel confiesa que, de joven, era "comunista, [...] con un liberalismo mal entendido" y que no vio "con mucho entusiasmo el 68 [la revolución de mayo del 68]". Vargas Llosa se confiesa "lector de periódicos de papel, no de imagen", por lo que "no le despiertan mucha curiosidad las redes sociales".

Además, hablan de la vida política del escritor y de la actualidad de su país, como la renuncia del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, que estuvo cenando con el Nobel y al que Vargas Llosa califica de "uno de los peores presidentes" del Perú actual.