Steven Seagal, también acusado de acoso

La actrices Portia de Rossi y Julianne Margulies se han unido a las mujeres que han denunciado acoso sexual en el mundo de Hollywood al relatar por las redes sociales un mal encuentro con el director y actor Steven Seagal (Michigan, 1952). Según ha escrito en su cuenta de Twitter, De Rossi -nacida en Australia en 1973- tenía una audición final con Seagal en la oficina de éste, aunque no indicó dónde ni cuándo ocurrió.

"Me dijo lo importante que era tener química fuera de la pantalla mientras me sentaba y se desabrochaba los pantalones de cuero", contó la actriz, esposa de la conocida presentadora Ellen Degeneres. De Rossi salió corriendo de la oficina y llamó a su representante, que se limitó a contestar: "Bien, no sabía si era tu tipo".



Y hace unos días, fue la actriz Julianna Margulies, protagonista de la serie 'The Good Wife', la que relató en un programa radiofónico una experiencia similar con el conocido actor Steven Seagal en los años 90, en la habitación de un hotel de Nueva York donde se alojaba. "Salí de allí ilesa, no sé cómo. Grité para poder salir de allí", explicó Margulies.

Hollywood, tras el escándalo en torno al productor Harvey Weinstein, acusado por decenas de mujeres en diferentes casos de agresión sexual, se encuentra inmerso en una enorme polémica ante el goteo constante de nuevas acusaciones de abuso y acoso sexual. Las acusaciones salpican a actores como Kevin Spacey o Dustin Hoffman, y cineastas como Brett Ratner o James Toback, además de Seagal.