Selena Gomez y The Weeknd lo dejan

El amor se ha acabado entre la cantante y actriz tejana Selena Gomez, de 25 años, y Abel Makkonen Tesfaye, el rapero canadiense más conocido como The Weeknd, de 27 años. Ambos artistas han puesto punto y final a su historia tras diez meses de relación y varias idas y venidas. La confirmación de la ruptura llega de la mano del portal 'TMZ', que certifica que desde hace semanas ya no se dejan ver juntos en público porque lo suyo ya es historia. La ruptura de la chica más popular en Instagram y el 'ex' de Bella Hadid llega días después de que ella haya sido fotografiada quedando con su ex Justin Bieber, así que otro capítulo más está servido.

Tras someterse este verano a un trasplante de riñón, Selena ha estado rodando en Nueva York a finales de agosto la última película de Woody Allen. También está a punto de sacar también un nuevo trabajo discográfico.