Selena Gómez se avergüenza de su apariencia en la Gala MET

Selena Gómez se ha convertido en objeto de burlas en las redes sociales por su bronceado artificial en la gala del Museo Metropolitano (MET) celebrada el pasado martes en Nueva York. La combinación de un maquillaje poco acertado y un bronceado artificial demasiado vistoso han producido todo tipo de comentarios. Incluso la propia cantante se ha reído de su apariencia en el glamuroso evento.

La tuitera Skinny Vandálica se ríe del parecido de la artista con los concursantes del 'reality show' 'Jersey Shore': "Selena Gómez parece que va para un reencuentro de final de temporada de 'Jersey Shore', antes que a la Gala MET".

La usuaria Mimimiau afirma que, tras el elegante evento solo tiene claras dos cosas: que "no merecemos ser de la misma especie que Blake Lively", la actriz y modelo estadounidense que encarnó a Serena Van der Woodsen en la serie 'Gossip girl', y que "el maquillador de Selena Gómez está pensando a qué otra cosa puede dedicarse", sentencia.

De la Met Gala saco dos cosas en claro:



No merecemos ser de la misma especie que Blake Lively.



El maquillador de Selena Gómez está pensando a qué otra cosa puede dedicarse. — Mimimiau (@Mimiloseando) 9 de mayo de 2018

Otra tuitera, Mónica Alpizar se atreve a compararse con la intérprete del éxito 'Come and get it': "El 'look' de Selena Gómez en la Gala MET soy yo recién levantada con una insolación 'lit'", afirma la usuaria.

El look de Selena Gómez en los met gala soy yo recién levantada con insolación lit — Mónica Alpizar (@monicaalpizars) 8 de mayo de 2018

Selena Gómez ha publicado incluso un vídeo en Instagram en el que luce el 'look' de la discordia –un vestido claro con una enorme cola que le da el aspecto de una novia– y se ríe de ella misma, mientras corre por un aparcamiento hasta una furgoneta: "Yo, cuando veo las fotos de MET", bromea.