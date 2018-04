El secreto de Stefan-Pierre Tomlin, el hombre que más liga en Tinder

Si Tinder se considera la aplicación de citas más famosa, Stefan-Pierre Tomlin es su don Juan del año (2017), el rey del Trono de Hierro de los Siete Reinos del amor. Este conquistador planetario se ha ganado su título a pulso, o como quiera se diga en términos de ligoteo. Su marca, casi inverosímil, es haber logrado una media de 20 citas exitosas diarias a través de esta aplicación. Según la estadística, lograr un match por cada 15 swipes en busca de una cita es algo prácticamente reservado a los dioses del olimpo. Tomlin ha fulminado todos los registros, por eso Tinder le ha nombrado "el hombre que más liga del Planeta".

A pesar de su éxito, el joven londinense asegura que se enteró de su nuevo apelativo cuando se puso en contacto con él el departamento de comunicación de Tinder. "Pensé que era una broma. No me lo llegué a creer del todo hasta que me citaron para una sesión fotográfica para la revista Cosmopolitan, en la que aparecía con otros chicos y chicas con éxito en Tinder", ha explicado el joven en FCINCO.

El secreto de su éxito

Pero, ¿cuál es el secreto de su éxito además de un evidente físico despampanante? Stefan-Pierre Tomlin atesora también otras bazas cinco estrellas. Solo hay que ver cómo es su presentación en Tinder.

Con solo 27 años su currículum es para enmarcar: cadete de la Royal Air Force de Inglaterra, modelo de la Agencia Nemesis, ha participado en programas como First Dates, Love Machine, Celebs Go Dating y Undressed and Dinner Date. Tinder le ocupa media hora al día y se define en Instagram -con 91.000 seguidores- como "experto en citas".

Como tal ha concedido varias entrevistas a la prensa británcia. En The Independent, por ejemplo, ha explicado que actualmente ya ha encontrado su match perfecto, tiene tiene novia -Gemma Fowler, de 25 años-, por eso ya no le importa compartir varios de sus trucos para encandilar a las mujeres. Después de cientos de cita, él dice estar ya "fuera del mercado".

Esta es la guía Stefan-Pierre Tomlin



1/ "Trata de ser gracioso o intrigante, esto invita a las personas a entablar conversación".

2/ "A las chicas les encantan los chicos divertidos, así que insufla humor a tu perfil"

3/ Asegúrate de que cuentas con buenas fotos. "La comida la boca es un gran 'no'". También recomienda evitar las fotos grupales en las primeras tres imágenes del perfil. No hay que temer incluir mascotas, a algunas personas les encantan. Es mejor que cada foto sea en un escenario distinto, no todas tienen que ser en discotecas o de vacaciones. Merece la pena incluir algunas donde parezacas interesante o informal".

4/ La definición del perfil ha de ser "corta y divertida. La bio de Tinder no es un libro"

5/ Una vez logrado el match (la primera tentativa) hay que "evitar hablar de ex ni de lugares en los que hayas estado con ella/s".

6/ Si hay conexión, no esperar más de una semana para quedar de nuevo.