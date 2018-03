Russell Crowe subasta todo lo que le recuerda a su matrimonio

Una vida matrimonial de casi 10 años reunida en 227 lotes, la del actor australiano Russell Crowe y la actriz y cantante Danielle Spencer. Aunque se separaron en el 2012, la pareja, que tiene dos hijos en común, no resolvió su divorcio hasta el pasado diciembre. El protagonista de 'Gladiator' le ha puesto hasta un irónico titulo a la subasta de los bienes que le recuerdan a aquellos años y que tendrá lugar en la sede de Sotheby's: 'Russell Crowe: el arte del divorcio'. El martillo se alza el próximo 7 de abril, precisamente el día de su 54º cumpleaños y el aniversario de su boda con Spencer.

"El divorcio tiene su manera de hacerte examinar las cosas que son importantes en la vida ( y las que no)", explica el protagonista de 'Noé' en un comunicado de Sotheby's Australia. "A lo largo del proceso, me he dado cuenta de que tenía muchas cosas: de mis trabajos, objetos que coleccionaba y cosas en general. Cajas y cajas de cosas. Por ello, siguiendo el espíritu primaveral de buscar aire fresco, aquí hay una selección de esa colección", explica el actor su decisión de vender relojes, obras de arte, mobiliario, casi una veintena de guitarras, un Mercedes S500 (del 2001), dos motocicletas, el violín que usó en 'Master and Commander', un peto de la armadura que usó en 'Gladiator', etcétera.

El actor ha publicado imágenes de estos objetos en Twitter como un reloj Panerai que compró en Madrid, durante la promoción de 'Prueba de vida' o un Rolex Cellini que adquirió mientras rodaba 'American Ganster'. También Como el violín que tocaba en Master and Commander. También vende la túnica que vistió en Robin Hood. “Tenía muchas bicicletas y me di cuenta de que solo tengo un culo. Hice el mismo proceso con los relojes, las espadas…", explica en Twitter. La subasta se celebrará en Sídney y se podrá pujar en vivo o en 'streaming'.