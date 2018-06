Ron Perlman: "Me oriné las manos antes de estrechar la de Weinstein"

El actor Ron Perlman ('El nombre de rosa', 'Hellboy', 'Hijos de la anarquía'...) ha confesado por Twitter que, durante un multitudinartio acto benéfico, se orinó las manos antes de estrechar las de Harvey Weinstein, después de que el productor -y reconocido y confeso depredador sexual- le obligase a saludarle.

"¿Os he contado alguna vez lo que pasó cuando Harvey Weinstein me dijo que me asegurase de estrecharle la mano en un evento benéfico? Primero fui al lavabo de caballeros y me oriné toda la mano, entonces fui a hacer cola para saludarle", ha explicado el actor en su perfil de Twitter. "Pienso en ello cada vez que el pequeño Donnie (refiriéndose a Donald Trump) abre un cubo de KFC [Kentucky Fried Chicken]", ha añadido el popular actor.

Respuesta de Donald Trump Jr.

El tuit ha obtenido numerosas respuestas, desde algunos que le llaman héroe hasta otros que le reprochan que todo lo que hiciera contra un depredador sexual fuera orinarse en las manos. Entre los reproches, no ha podido faltar el del hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr.

"¿Así que sabías que era un violador y, en lugar de hacer algo o de decir algo, te orinaste la mano? Imagina todos los ataques a mujeres inocentes podrías haber evitado si no fueras un cobarde", ha dicho el hijo de Trump al actor por Twitter.

Perlman no ha tardado en responderle y ha aclarado que él no tenía conocimiento de que fuera un violador. "Hey, joven Don. Encantado de conocerte y gracias por seguirme. Nunca dije que supiera que Harvey era un violador. Nunca trabajé para él, pero sí sabía que era un idiota y un matón", ha dicho el actor en su defensa.