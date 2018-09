Pilar Eyre reconoce su affaire con Julio Iglesias: 'Me cautivó y me sedujo'

La figura de Julio Iglesias fue anoche uno de los temas principales de 'Hechos reales'. El espacio conducido por Jordi González debatía sobre el estado de salud del cantante y conectó en directo con Pilar Eyre, que se vio en apuros cuando el presentador puso sobre la mesa un tema relacionado con su vida privada: "Me gustaría preguntarte por algo que pasó, o no pasó, hace tiempo en Ibiza. Julio Iglesias quiso llevarte a la campiña".

"Te voy a matar, desde luego, sacarme esto... Fue hace 150 años", respondió la periodista entre risas y restándole importancia antes de profundizar en su affaire con Julio Iglesias. "Le fui a hacer una entrevista, me cautivó, me sedujo con su labia. Me puso su último disco y me regaló una camiseta, se la quitó y se quedó semidesnudo", relató Eyre dando todo lujo de detalles sobre este episodio desconocido hasta la fecha.

Bombazo! @pilareyre reconoce que tuvo un romance con Julio Iglesias: "Me sedujo semidesnudo" #HechosReales7 https://t.co/qwU074Z8ZV pic.twitter.com/oVnIRAvM17 Hechos reales (@hechostv) 5 de septiembre de 2018

Fue entonces cuando desde plató, Paloma García Pelayo quiso saber si el cantante había conseguido su objetivo. "Sí, me sedujo, es un gran seductor. Que cada uno que lo entienda como quiera", se limitó a responder Eyre. "Qué es lo peor de Julio?", añadió por su parte Jordi González en lo que se convirtió en una improvisada entrevista a la escritora, cada vez más incómoda por la situación en la que se veía envuelta.

"Jordi, me has dejado descolocada. Me da mucha vergüenza, fue hace muchos años", contestó la periodista. Además, para zanjar el tema, opinó que Iglesias no le ha sido fiel a sus mujeres: "Todas las mujeres después de Isabel sabían lo que había y creto que todas han aceptado esta característica 'donjuanesca' de Julio con sumisión y acatamiento".