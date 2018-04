Pepe Navarro pide una prueba de paternidad

Ivonne Reyes festejó por todo lo alto el 18º cumpleaños de su hijo Alejandro con una exclusiva en la revista Semana, en la que se observa cómo el joven guarda un gran parecido con su madre. Además, la venezolana, de 50 años de edad, le dedicó a su hijo una carta en su blog personal en la que reflexiona sobre la maternidad y todos estos años junto a él, e incluso compartió imágenes en las redes sociales. «Gracias hijo por permitirme transitar esta experiencia como mujer y como persona», apunta la exconcursante de GH VIP. «Desde que llegaste a mi vida, no he dejado de crecer contigo, como madre, como persona, como ser humano ... Eres un chico noble, bello, y sin duda en el futuro, serás un gran hombre. Mi pequeño Gran Caballero te amo y te admiro. Dios te bendiga por siempre. My sweet son ... happy birthday 18 AÑOS», escribió la artista.

Un día después de haber cumplido 18 años, la presentadora estaba compartiendo la efeméride, vía telefónica, en el programa La Mañana, de TV, cuando un colaborador del programa transmitió un mensaje que Pepe Navarro quería hacerle llegar al joven Alejandro.

«Pepe Navarro quiere decirle a su hijo que ahora que ya es mayor de edad, esta tarde le espera para irse a hacer las pruebas de ADN juntos. Si las pruebas reafirman la decisión judicial, no le faltará un padre jamás en la vida», aseguraron en el plató de televisión. Tras el mensaje que transmitió el presentador del polémico show Esta noche cruzamos el Mississippi, la venezolana se negó rotundamente a hablar sobre el padre legal de su hijo y puso oídos sordos a las palabras que Navarro comunicó a través de terceros.

PRUEBA DENEGADA/ La mediática batalla judicial entre la pareja por la paternidad de Alejandro se remonta a años atrás y Navarro siempre ha negado ser el padre de Alejandro y también se ha opuesto a hacerse las pruebas de ADN, uno de los motivos que determinó el fallo legal en el 2012.Y es que desde que nació, Alejandro ha estado rodeado de controversia sobre si es hijo o no de Pepe Navarro. A mediados del 2017, la justicia dictaminó que era hijo del presentador pero la hija mayor de este, Andrea Navarro, presentó un recurso con una prueba de ADN que fue denegado.

Una demanda basada en una prueba científica que el periodista calificó de «rigurosa y cierta». Sin embargo, la sala primera del Tribunal Supremo no admitió a trámite esta demanda y recordó entonces que los motivos establecidos por la ley para permitir una revisión son tasados y deben ser identificados en la demanda con claridad, y que las demandas de revisión deben presentarse en un determinado plazo legal. Este hecho volvió a poner en jaque el debate sobre la paternidad de Alejandro. Ivonne Reyes afirmó a la revista Semana que su hijo no debe someterse a ninguna prueba. «Alejandro tiene muy claro quién es su padre». Ahora está por ver qué decidirá el joven.

Alejandro, junto a Cayetana Rivera, Andreíta, Alba Díaz Berrocal y Alejandra Rubio son algunos de los hijos de famosas que en los últimos meses han estrenado sus 18 años en el club de los despixelados.