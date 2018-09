Paso a la heredera

Son jóvenes, talentosos, comienzan a despegar en el mundo de la moda o la interpretación y sus apellidos delatan claramente su procedencia. Buena parte de los nuevos cachorros de Hollywood son hijos de muchas de las grandes estrellas del cine actual, pertenecen a la nobleza del star system y llegan dispuestos a demostrar que son algo más que la versión millennial de sus progenitores.

Lily-Rose Depp, Scott Eastwood, Max Irons, Dylan Penn, Emma Roberts, Jaden Smith, Dakota Johnson e Ireland Baldwin van tomando posiciones en la industria del cine. La última en llegar ha sido Maya Hawke Thurman (Nueva York, 1998), la primera hija del matrimonio formado por Uma Thurman y Ethan Hawke, que arrastra un hatillo de titulares desde que ha trascendido su aparición en la tercera temporada de Stranger things y en la nueva película de Quentin Tarantino. Su currículum hasta el momento había sido escaso. Debutó el año pasado en una nueva adaptación del clásico Mujercitas para la cadena de televisión británica BBC. Tres capítulos en los que encarnó a la apasionada Josephine March, la hermana más independiente y contestataria de la novela de Louisa May Alcott.

Disléxica / Precisamente el gran conocimiento de sus progenitores acerca de los peligros que podía supone la rueda de la fama en edades precoces fue una de las razones que le obligaron a comenzar su periplo cuando ya había alcanzado la mayoría de edad. Pero Maya demostró tener sensibilidad artística ya desde pequeña. Escribía poemas, cantaba, hacía pequeñas obras de teatro. Debido a su dislexia cambió muchas veces de colegio, algo que marcó su niñez, hasta que encontró su vocación en la escuela privada Saint Ann, especializada en humanidades y en la que estudiaron Lena Dunham, las hermanas Jemima y Lola Kirke y el diseñador Zac Posen.

Con 16 años hizo su primera aparición pública y deslumbró con un vestido del modista en los CFDA Fashion Awards. Catalogada de inmediato como it girl, las grandes marcas de ropa comenzaron a rifársela y terminó siendo imagen de la firma británica AllSaints, aunque sigue fiel a Posen en los eventos más destacados, excepto en la pasada gala MET, que se decantó por Diane Von Furstenberg.

Poco después de entrar en la prestigiosa escuela de arte Julliard para especializarse en interpretación, fue seleccionada para Mujercitas y se vio obligada a abandonar los estudios. Parece que no le ha ido mal desde entonces. Sonó para protagonizar la versión en imagen real de La sirenita que iba a realizar Sofia Coppola, pero fue sustituida por Chlöe Grace Moretz y finalmente la directora también abandonó el proyecto por diferencias creativas con Disney.

CHICA ALTERNATIVA / De su participación en Stranger Things, apenas se sabe que interpretará a una chica «alternativa». Tampoco se conocen muchos detalles sobre su papel en Once Upon a Time in Hollywood, de Tarantino, que gira en torno a los asesinatos de la familia Mason y que ya cuenta con un casting apoteósico capitaneado por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. La noticia del fichaje ha supuesto una sorpresa, sobre todo después del cruce de acusaciones entre el director y Uma Thurman tras el escándalo Harvey Weinstein. La actriz declaró que había sufrido un trato vejatorio y constantes abusos de poder en el rodaje de Kill Bill y que estuvo a punto de morir mientras grababan un accidente de coche.

Quentin Tarantino, que se disculpó públicamente, quizá haya querido resarcirse con la que fue su musa, pero está claro que Maya Hawke Thurman ya pisa con suficiente fuerza sin necesidad de padrinos.