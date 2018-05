El padre de Meghan Markle no acompañará a su hija al altar

A solo cuatro días del enlace real entre el príncipe Enrique y la actriz norteamericana Meghan Markle la noticia el padre de la novia, Thomas Markle, acaba de anunciar en el portal TMZ que no acudirá al enlace del próximo sábado en el castillo de Windsor ni acompañará a su hija al altar como manda la tradición. La razón no es su estado de salud, pues hace una semana sufrió un ataque al corazón. De ese susto ya ha sido dado de alta por los médicos. Al parecer, el motivo del plantón es la polémica generada tras saberse que habría pactado unas fotos con un paparazzi.

Según ha revelado él mismo a TMZ, Markle está totalmente "arrepentido" de haber amañado el montaje, por el que algunos medios como The Independent aseguran que podría haber cobrado 100.000 libras esterlinas (unos 113.600 euros, al cambio), y ha decidido ausentarse del enlace real para no causar más daño ni a su hija, futura duquesa de Sussex, ni a la familia real británcia.

Las fotos que pactó con el paparazzi le mostraban tomándose medidas para hacerse un traje a medida para la boda y en otras buscando en internet fotos de su hija con el nieto de la reina Isabel II, en un locutorio de Rosario (México), donde vive actualmente.



Thomas Markle, en una cafería de México, el pasado abril. / TWITTER



Shame on you, Thomas Markle.

By staging these paparazzi photos you'll have broken Prince Harry's trust & your little girl's heart.

