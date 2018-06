Obama, en la Costa Brava con Will Smith

El expresidente Barak Obama y el actor Will Smith asisten hoy a la boda del hermano del magnate estadounidense Elon Musk en San Martín de Ampurias, que desde ayer fue cerrado para la celebración «por motivos de seguridad» y «para facilitar las tareas de montaje de las carpas», cosa que ha digustado a más de un vecino y visitante.

Kimbal Musk y Christiana Wyly han elegido este enclave de la Costa Brava para darse el sí quiero y las celebraciones del enlace han complicado el acceso a las ruinas. El Ayuntamiento de La Escala ha asegurado que si bien las bodas no son muy habituales, sí que se acostumbra a cerrar este espacio para grabaciones o rodajes y que este sábado será una ocasión más. «Pueblo y restaurantes cerrados», se podía leer ayer en un cartel.

NOVIOS MILLONARIOS / Kimbal Musk, hermano del multimillonario propietario de Tesla, y Christiana Wyly, una activista medioambiental hija del también multimillonario empresario tejano Sam Wyly, se casarán en una ceremonia privada a la que asistirán, entre otros invitados Obama o Will Smith. amigos de los Musk. A sus 45 años, Kimbal Musk (es habitual en él que use sombrero de cowboy) es accionista de Tesla Inc. y SpaceX, los dos pilares del emporio familiar.

Él y su hermano Elon dieron juntos sus primeros pasos en Palo Alto, en California. Pero el mayor de los Musk tuvo una iluminación a principios de los 2000 y decidió mudarse a Nueva York para apuntarse al International Culinary Center. Desde entonces se ha convertido en un gurú que pretende revolucionar el mundo de la cocina. Está convencido de que la alimentación sostenible es el único futuro viable para el ser humano. Divorciado y padre de tres hijos, Kimbal ha llevado a cabo una intensa campaña de concienciación sobre los malos hábitos alimenticios en EE.UU.

En cuanto a la novia, Christiana Wyly, también recién divorciada de la cantante del grupo británico Skunk Anansie, es una reconocida activista ambiental que ha llegado a convencer a su padre para fundar una de las empresas de energía limpia más grandes del mundo: Green Mountain. Obama y su familia pasarán vacaciones en España.