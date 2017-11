Nuevas denuncias de acoso sexual comprometen a Kevin Spacey

Son varias las voces que acusan al actor Kevin Spacey, de 58 años, de haberles acosado sexualmente. La última, la del actor mexicano Roberto Cavazos, que a través de una publicación en Facebook relata que vivió "encuentros desagradables que estuvieron al filo de poder ser llamados acoso" con Kevin Spacey. Esta nueva denuncia llega después de que el también actor Anthony Trapp destapara el escándalo acusando al protagonista de la serie televisiva 'House of Cards’ de haber abusado de él hace más 30 años, cuando era menor de edad.

"Parece que solo hacía falta ser un varón menor de 30 para que el señor Spacey se sintiera libre de tocarnos. Era tan común que se volvió un chiste local de muy mal gusto, por cierto", asegura Cavazos en su cuenta de Facebook. El actor mexicano y la estrella estadounidense coincidieron en el teatro londinense Old Vic, cuando Spacey lo dirigía.

"A Spacey se le acusa de haber acosado a un niño de 14 años cuando él mismo tenía 26. Los que coincidimos con él en Londres cuando fue director del Old Vic Theatre sabemos que serán muchísimos más los que se atrevan a contar sus historias en los próximos días y semanas. No me sorprendería que fueran números similares a los de Weinstein. En su disculpa pública dijo no recordar el incidente, se disculpó con el actor que lo acusa y aprovechó para salir del 'clóset', distrayendo así al público de sus acciones dañinas", ha explicado el actor mexicano en su Facebook, asegurando además que no quiere hablar más del tema.

Evaluación y tratamiento

También en Londres un hombre que se mantiene en el anonimato, ha explicado a la cadena BBC que quedó traumatizado cuando era un adolescente y tuvo un encuentro con el actor estadounidense Kevin Spacey, en la década de los 80. Según ha explicado, conoció a Spacey en un teatro de verano. Estuvieron intercambiado correspondencia durante un año y el actor acabó invitándole a pasar un fin de semana en su apartamento neoyorquino.

Según ha explicado el representante del actor en un comunicado emitido este jueves, "Kevin Spacey se está tomando el tiempo necesario para buscar evaluación y tratamiento", lo que deja en suspenso la partipación del actor en la sexta y última temporada de 'House of Cards' que se está rodando en Baltimore. Spacey se disculpó por unos hechos que dice no recordar tras la denuncia de Anthony Trapp en un comunicado en el que se vió obligado a declarar su homosexualidad y que ha sido criticado, entre otros, por las entidades LGTG. Las repercusiones de esa primera denunica hizo que Netflix haya anunciado el final de la serie 'House of cars'.

Kevin Spacey se coló en 'Masterchef'

En la prueba de exteriores de la segunda edición de 'Masterchef Celebrity' que se emitió el pasado martes se coló el nombre de Kevin Spacey y eso ha provocado algunos comentarios en las redes. La prueba tuvo lugar en Avilés y para presentar el espacio, donde cocinarían los concursantes, la presentadora Eva González explicó que personajes emblemáticos como Kevin Spacey habían pasado por en centro Neymeyer de la ciudad. La cuestión es que esa prueba y todo el concurso se grabaron hace meses.