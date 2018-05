El negro reciclado se impone en Cannes

Esta vez no había consigna alguna, como en la entrega de los Globos de Oro, en la que la inmensa mayoría de actores adoptaron el negro para visibilizar su apoyo al movimiento MeToo, pero lo cierto es que en los días que llevamos de esta 71º edición del Festival de Cannes las estrellas han vuelto a elegir este color para la alfombra roja de La Croisette.

Cate Blanchett, jurado en esta edición, incluso ha ido más allá y ha repetido en la inauguración un vestido de Armani Privé de la colección de alta costura otoño invierno 2013 que llevó a los Globos de Oro del 2014. Y lo ha hecho por un motivo que va más allá de la pura estética: mostrar su compromiso con la moda circular (y sostenible).

«Desde trajes de alta costura a camisetas y pantalones, los vertederos están llenos de prendas innecesariamente descartadas. Particularmente en el clima actual, parece obstinado y ridículo que tales prendas no sean apreciadas y reutilizadas para toda la vida», ha explicado Blanchett por si alguien se atrevía a criticar que repitiera atuendo. «Actualizando el vestido que ya llevó en una alfombra roja, Cate Blanchett hace un gesto simbólico en referencia a la idea de un consumismo más responsable», ha añadido en un comunicado Armani. Ella, no lo olvidemos, es imagen de la marca italiana.

Por eso quizá tampoco es tan casual que Penélope Cruz luciera junto a su marido Javier Bardem un Chanel de Alta Costura de 1996. De negro riguroso también hemos visto a la modelo rusa Irina Shayk, con un vestido de seda con escote en uve y falda en cascada. Tras brillar en la gala MET, la modelo se trasladó a la Costa Azul para volver a impactar con un elegantísimo vestido de corte New Look, de Twinset. Completó su look con sandalias con pulsera al tobillo y joyas de diamantes y esmeraldas firmadas por Chopard

A Giorgina May Jagger, la hija de Mick Jagger y Jerry Hall, la hemos visto también con un electrizante vestido negro de Twinset con abertura en la falda y con joyas de Chopard. De negro también Úrsula Corberó y Nieves Álvarez. La modelo apareció en Cannes con una espectacular propuesta de Alberta Ferreti y joyas de Bvulgari. Otra veterana en esto de las alfombras, Julianne More, estaba perfecta con un sencillo pero efectivo traje negro de Yves Saint Laurent.

MULTICOLOR / Pero no todo fue color negro. El rojo ha sido el color elegido por Catrinel Menghia. El modelo, de Alberta Ferretti, sin duda destacó el moreno de la modelo rusa. La también modelo Chantel Jeffries lució un llamativo look de encaje blanco con escote bustier y gran abertura lateral, coronado por unas sandalias lace-up a tono. Y la actriz francesa Louise Bourgoin eligió un modelo tipo capa, satinado y en color neutro, que completó con un gran colgante metalizado.